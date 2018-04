40 Jahre Manopp-Stift: Beispielhafte Einrichtung

Aufgrund der unhaltbaren Zustände im damaligen Spital hat eine Bürgerinitiative in Riedlingen 1975 auf den Neubau eines Alten- und Pflegeheims gedrängt. Erfolgreich. Das Konrad-Manopp-Stift (KMS) wurde 1978 eingeweiht. Beim Festakt zum 40-Jährigen vor Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft wurde die Einrichtung von mehreren Rednern als vorbildlich gelobt. Vor allem der wertschätzende Umgang im Rahmen des mäeutischen Pflegekonzeps wurde herausgehoben.

Die Akte mit den Briefen und Schreiben der Bürgerinitiative an den damaligen Landrat Dr. Wilfried Steuer hat die Sozialdezernentin des Kreises Petra Alger aus den Tiefen der Archivschränke gehoben. Als Skandal bezeichneten die Bürger damals die Zustände im Spital. 40 Patienten wurden von sechs bereits betagten Nonnen betreut. Zwei Bewohner teilten sich ein Zimmer mit 18 Quadratmetern. Vier WCs gab es für alle Bewohner und Mitarbeiter.

Das ist gerade mal 43 Jahre her. Doch die Altenarbeit und vor allem die Herangehensweisen haben sich seither komplett geändert, wie auch der Festredner Dr. Alfons Maurer, Vorstand der Keppler-Stiftung (Trägerstiftung des Manopp-Stifts) deutlich machte. Er rückte den Wert und die Würde des alten Menschen in der Gesellschaft in den Mittelpunkt. „Alte Menschen bauen Brücken über die Zeiten“, betonte er. „Wir und die ganze Gesellschaft brauchen die alten Menschen“, so Maurer. Er zweifelte daran, dass die älteren Menschen die ihnen zustehende Wertschätzung erhalten. Auch in Gesellschaft und Politik „wird der hilfsbedürftige Mensch oft nur als Kostenfaktor gesehen“, so Maurer. Er forderte, dass Staat und Gesellschaft sicherstellen, dass Ältere nicht unter die Armutsgrenze fallen, dass angemessene Wohnangebote zur Verfügung stehen und die pflegerischen Leistungen qualitätsorientiert und bezahlbar vorgehalten werden.

Als einen Beitrag, um die Würde der Älteren zu erhalten, hob auch er das mäeutische Pflegekonzept hervor, das 2012 am KMS eingeführt wurde. In dem Konzept stehen die Bedürfnisse des Patienten und dessen Erfahrungen im Zentrum der Pflege. „Die christliche Orientierung sei der rote Faden im Haus“, betonte der Vorstand – und ergänzte: Das KMS habe schon viel erlebt und wer die Herausforderungen der Vergangenheit gemeistert habe, wie das Manopp-Stift, dem stehe auch eine gute Zukunft bevor.

„Beispielhaft“ nannte Sozialdezernentin Petra Alger die Einrichtung in Riedlingen. Mit ihren aktuell 84 Pflegebetten, davon 25 für Demenzpatienten, und dem mäeutischen Pflegekonzept sei die Einrichtung „up to date“. „Das KMS hat den Wandel vom klassischen Altenheim zum modernen Pflegeheim geschafft.“

Lob und Dank an die Mitarbeiter und den Einrichtungsleiter Ludwig Geißinger hatte auch Bürgermeister Marcus Schafft parat. Das Stift sei ein Beitrag zur „Lebensqualität in und um Riedlingen herum“. Lobende Worte kamen zudem von Hans-Joachim Seuferlein, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Ulm-Biberach. Das Konrad-Manopp-Stift besteche durch Qualität, so Seuferlein. Für die Kirchen sprach Gemeindereferentin Patricia Engling, die als Bindeglied der Kirchen ins KMS kommt. Sie betonte, für alle Lebensphasen gibt es Talente, die man einsetzen könne.

Einrichtungsleiter Ludwig Geißinger bedankte sich bei allen für die „motivierenden Worte“. Der Festakt, der vom Gitarrenduo Heidi Schiller und Antje Behm von der Conrad-Graf-Musikschule musikalisch begleitet wurde, klang mit einem Bilderrückblick und einem Stehempfang aus.