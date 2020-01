40 Jahre kirchenmusikalische Arbeit

Im Jahre 1980 wurde im Evangelischen Kirchenbezirk Biberach zu den schon vorhandenen eine weitere hauptamtliche Kirchenmusikerstelle eingerichtet, an der Riedlingen anfangs prozentual beteiligt war. Das Protokoll der Kirchengemeinderatssitzung vermerkt, dass der erste Stelleninhaber am Dienstag, 22. Januar 1980, nach Riedlingen kam, um „die Neugründung des Kirchenchores vorzunehmen und einen Kinderchor oder Jugendchor ins Leben zu rufen“. Seit dieser Zeit gibt es kontinuierliche kirchenmusikalische Arbeit in Riedlingen, die von hauptberuflichen Kirchenmusikern versehen wurde.

Doch schon vor dieser Zeit gab es mit Unterbrechungen seit etwa 1912 evangelische Chorarbeit in Riedlingen. Die Leiter waren Vikare und Lehrer der Evangelischen Bekenntnisschule. Sie alle haben den Dienst im Nebenberuf ausgeführt, das galt auch für die Organistentätigkeit. Manche waren auch Chorleiter und Organisten zugleich.

In der Evangelischen Kirchengemeinde war 1980 die Zeit reif für einen Neubeginn. Trotz eines Stellenwechsels schon nach zweieinhalb Jahren florierte die Arbeit. Der anfangs sehr kleine Chor mit nur einer Männerstimme wuchs. Es kamen immer neue Sängerinnen und Sänger dazu. Zum Reformationsfest 1983 gab es die erste „Geistliche Abendmusik“, an der auch der neugeründete Blockflötenkreis, Instrumentalisten und Gesangssolisten beteiligt waren. Weitere geistliche Abendmusiken folgten an Karfreitag und Weihnachten. Im Advent 1985 war der Evangelische Kirchenchor zum ersten Mal mit einer geistlichen Abendmusik zu Gast in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Georg in Riedlingen und hatte seine erste Bach-Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ auf dem Programm. Die Instrumentalisten, alle aus Riedlingen, wurden schon damals für größere Werke engagiert. Viele haben über drei Jahrzehnte mitgewirkt, einige sind heute noch dabei, viele sind über die Jahre dazugekommen. Auch die Geselligkeit wurde von Anfang an im Chor gepflegt. Man unternahm Tagesausfüge, die mit dem Singen in einem Gottesdienst am Ausflugsort verbunden waren. Doch waren auch der Uracher Wasserfall, das Kloster Beuron und die Villa Rot attraktive Ziele.

Einen großen Ausflug unternahm der Chor im Mai 1988. Seit vielen Jahren bestand zwischen den Evangelischen Kirchengemeinden Riedlingen und Bürgel in Thüringen eine Partnerschaft. Um diese auf eine breitere Basis zu stellen, reiste der Chor nach monatelanger Vorbereitung diesseits und jenseits der Grenze zu einem gemeinsamen Konzert in die DDR. Beide Chöre musizierten im Rahmen der bekannten Konzerte in der Klosterkirche Thalbürgel. Genau drei Jahre später reiste der Kirchenchor Bürgel, dann schon aus dem vereinten Deutschland, zum Gegenbesuch nach Riedlingen. Beide Chöre musizierten in der Spitalkirche in Riedlingen. Mit dem Fall der Mauer begannen die beiden Kirchengemeinden Riedlingen und Bürgel zusammen eine Partnerschaft mit der Slowakisch Lutherischen Gemeinde in Prag, die seit dem Zerfall der Tschechoslowakei zur Auslandsgemeinde geworden ist. 1993 reisten der Kirchenchor Bürgel und die Kantorei Riedlingen zu einem Besuch nach Prag und gaben in der protestantischen Kirche ein Konzert.

Der Neubau des Johannes-Zwick-Hauses im September 1991 verbesserte die Raumsituation für die wöchentliche Probenarbeit grundlegend. Ein großer lichter Raum und ein neuer Flügel standen zur Verfügung. Kurz darauf wurde der Evangelische Kirchenchor in „Evangelische Kantorei“ umbenannt. Die Probenzeit verlängerte sich auf zwei Stunden pro Chorprobe.

Im Herbst wurde im Rahmen des Gedenkjahres „500 Jahre Eroberung und Widerstand Lateinamerikas“ die argentinische Misa Criolla in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Georg aufgeführt. Als Instrumentalpartner wurden in München lebende Musiker aus Peru und Bolivien engagiert.

Im Sinne eines ökumenischen Miteinanders fand im Advent 1988 das erste gemeinsame Konzert des Katholischen und Evangelischen Kirchenchores mit einer Kantate von Bach und einer Messe von Mozart in St. Georg statt. In der Presse wurde der Wunsch festgehalten, „dass dieser gemeinsame ökumenische Auftakt einer zukünftigen Zusammenarbeit wegweisend sein soll“. Dieser Wunsch erfüllte sich drei Jahre später. Ein Benefizkonzert für die Erneuerung der Orgel in der Stadtpfarrkirche war der Anlass für das zweite gemeinsame Konzert der Katholischen Kirchenchöre St. Georg und St. Gerhard, der Evangelischen Kantorei und der Riedlinger Organisten. Fünf Jahre später wurde die große Späth-Orgel op. 961 in St. Georg eingeweiht. Ein drittes gemeinsames Konzert fand 2005 in Erinnerung an drei Riedlinger Liederdichter statt.

Die Tradition des gemeinsamen Singens der Riedlinger Chöre wird bis heute jährlich gepflegt. Der Im-puls ging von dem Gemeinschaftsprojekt „Die Singende Barockstraße“ aus, das 1993 vom Schwäbischen Sängerbund, dem Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg und den Kirchenchören initiiert wurde. In Riedlingen trafen sich auf Einladung der Evangelischen Kantorei 1000 sangesfreudige Menschen mit den Chören und Musikkapellen zu einem großen „Offenen Singen“ auf dem Weibermarkt.

Dank der Gastfreundschaft der katholischen Kirchengemeinden Riedlingen, Ertingen, Dürmentingen und Heiligkreuztal konnte die Evangelische Kantorei von Anfang an die klanglich und architektonisch wunderbaren großen Gotteshäuser für ihre Kirchenmusik nutzen. In den folgenden Jahren wurde weitere Musik von Bach, Telemann, Schütz, Mozart, Schubert, Mendelssohn aufgeführt. Da die wöchentlichen Proben alleine nicht mehr ausreichten, um diese anspruchsvollen Programme zu bewältigen, zog sich die Kantorei vor größeren Aufführungen zu einem Probenwochenende in christliche Tagungshäuser zurück.

Weihnachten 1999 wurde deutlich, dass sich die vergangene intensive Probenarbeit gelohnt hatte: Die Kantorei konnte das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufführen. Die Stadtpfarrkirche St. Georg war bis auf den letzten Platz besetzt. Es folgten weitere große Werke wie Mozarts Requiem, Bachs Johannespassion, das Brahms-Requiem zusammen mit der Biberacher Kantorei, Händels Messias, Rheinbergers Stern von Bethlehem. Ein Höhepunkt war die Aufführung des Elias mit der Martinskantorei Pfullingen 2015 und im vergangenen Jahr die Petite Messe Solennelle von Rossini.

In diesem Jahr soll der 40 Jahre mit vielen Proben und eindrucksvollen Aufführungen und Gottesdiensten gedacht werden. Am Dienstag, 21. Januar, feiert der Chor mit ehemaligen Sängerinnen, Sänger der Anfangszeit den Beginn des Jubiläums. Am 2. Februar (Lichtmess) werden in einem Gottesdienst im Johannes-Zwick-Haus die Jubilare für 25 und 40 Jahre Chormitgliedschaft geehrt. Im Mai gibt es eine Ausstellung zu „40 Jahre Evangelische Kantorei“ im Foyer der Kreissparkasse Riedlingen. Das Konzert am 22. November in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Ertingen beschließt das Jubiläumsjahr der Evangelischen Kantorei Riedlingen.