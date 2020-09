37-Jähriger schlägt Scheibe ein

Die Polizei hat am Montag einen 37-Jährigen in Riedlingen vorläufig festgenommen. Gegen 2 Uhr randalierte der Mann in der Zwiefalter Straße. An einem Firmengebäude schlug er die Scheibe einer Tür und eines Rolltores ein. Zeugen bemerkten die Tat und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Mann ergab sich schnell der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das bestätigte auch der Drogentest. Auf dem Polizeirevier erinnerte sich der Mann wohl wieder, dass er ursprünglich mit seinem Auto unterwegs war. Die Beamten suchten nach dem Auto. Kurz vor 5 Uhr fanden sie es mehrere hundert Meter von dem Firmengebäude entfernt. Die Fahrertür war offen, der Motor lief und die Ausweispapiere befanden sich im Fahrzeug des 37-Jährigen. Aufgrund seiner orientierungslosen Lage sollte der 37-Jährige in einer Gewahrsameinrichtung der Polizei verbleiben. Nach einer ärztlichen Untersuchung blieb er jedoch im Krankenhaus.