36 Jugendliche feiern ihre Konfirmation

In zwei Gottesdiensten in der Christuskirche, und dazwischen einem Gottesdienst in der Ertinger St.-Georgskirche haben insgesamt 36 Konfirmandinnen und Konfirmanden im Kreis ihrer Familien ihre Konfirmation gefeiert.

Nach knapp einem Jahr gemeinsamen Vorbereitens, das über verschiedene Stationen führte, war die Konfirmation wie ein Gipfelerlebnis, das entsprechend gefeiert wurde. „Gemeinsam an einem Tisch“ war auch das Thema des vorangegangenen Abendmahlsgottesdienstes und „Über den Wolken – grenzenlose Freiheit, wie die Adler“ das Thema der Ansprache im Festgottesdienst.

Die Jugendlichen hatten zu den Themen „Gebet, Bekenntnis und Gebote“ prägnante und persönliche Texte verfasst, durch welche deutlich wurde, dass die uralten Texte der Bibel bis heute Aktualität und Bedeutung bewahrt haben. Die Wünsche seitens der Kirchengemeindräte gingen denn auch dahin: „Bewahrt diesen Schatz und haltet ihn für euch lebendig! Und lasst euch einladen, in der Gemeinde mitzuarbeiten!“