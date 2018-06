33 Kubikmeter Gepäck ist reisefertig

Ihr sambisches Zuhause hat die Daugendorferin Isabell Gäckle für kurze Zeit mit ihrem deutschen vertauscht: Sie packt mit Verwandten und Freunden, Mitgliedern ihres Vereins Lubuto und Bekannten einen riesigen Container. Mitten in Daugendorf sorgt der seit drei Wochen für Verwirrung. Niemand zieht ein oder aus, er ist kein Zeltplatz – wie das an der Außenwand angebrachte Schild jedem neugierig Nachfragenden verkündet. Sondern: Isabell Gäckle verfrachtet darin Nützliches nach Sambia.

Dort, weitab jeder Stadt, in einem großen Waldgebiet mit zahlreichen kleineren und größeren Häusergruppen auf den Lichtungen, lebt sie und betreibt eine kleine Grundschule, kümmert sich um die medizinische Versorgung ihrer Mitmenschen. Morgen fliegt sie wieder nach Sambia. (Die Schwäbische Zeitung berichtete schon mehrfach über ihre Arbeit dort.)

Gesammelt hat Isabell Gäckle mit ihrer Familie seit etwa zwei Jahren alles, was sie verschicken möchte; zahlreiche Spenden sind nach ihren Vorträgen in ganz Deutschland in den vergangenen Wochen eingegangen. Gelagert in der elterlichen Scheune ist inzwischen jedes einzelne Objekt gezählt, vermessen, gewogen, mit dem geschätzten Wert in einer Liste vermerkt, auf Englisch und Deutsch bezeichnet. Verpackt in Bananenkisten und blauen Fässern, handschriftlich bezeichnet auf Klebezetteln, die Lücken gestopft mit Kleidung und Stoffen, treten 33 Kubikmeter an großen und kleinen Dingen demnächst die Reise nach Sambia an. „Es war viel, viel Papierabeit – aber auch das Verpacken war ein irrsinniger Aufwand“, sagt Isabell Gäckle, dennoch glücklich, stolz, erwartungsfroh.

Und was enthält der riesige Metallkasten? Als eines der wichtigsten Dinge nennt die gelernte Krankenschwester, die im sambischen Dorf auch eine Schule betreibt, die Schulmöbel: Tische, Stühle, Regale, eine Schultafel samt Kreide – vorwiegend aus Metall. „Das war uns wichtig, wegen der Termiten“, ergänzt sie. Eine Schule in Pfullendorf hat aussortiert und gespendet; der Nachbar mit Beziehungen zum Riedlinger Bauhof konnte mit Restbeständen aus den Schulen das Sortiment ergänzen. Auch etwa 40 Schulranzen gehören zum Schulbereich im Container, komplett gepackt mit allem Notwendigen, gestiftet von Privatpersonen aus Gäckles Umfeld: „Damit jedes Kind, das in meine Schule kommt, ausgerüstet ist.“

Für die Erwachsenen sind neun Nähmaschinen drin, mechanisch betrieben per Tretmechanismus, da es keinen Strom in der näheren Umgebung gibt. Mit ihnen soll den Frauen und Männern ermöglicht werden, ein Einkommen zu erwirtschaften. Einen Nähkurs hat Isabell Gäckle im Dorf schon ins Leben gerufen; von Hand wird bisher genäht und gestickt. „Wir haben mit 15 Frauen angefangen und dann haben die Männer sich beschwert, dass sie das auch lernen möchten“, sagt Gäckle mit Schmunzeln. Es gebe einfach in der Umgebung keine Abwechslung zur üblichen Feldarbeit.

Neben medizinischem Bedarf sind auch Schuhe aller Größen unter den Spenden. Weiter hat der Verein Fahrräder gesammelt, landwirtschaftliche Geräte wie Spaten, Schaufeln, Rechen. Auch eine Schubkarre ist verladen. Und Baumaterial. Vom Baueimer bis zum Handwerksmaterial. Ein großes Sandsieb soll ihr Salatsieb wieder für seine eigentliche Bestimmung freimachen, erzählt sie lachend. Die Bohrmaschine, die Flex und das Schweißgerät hofft Isabell Gäckle in Silangwa mit ihrem kleinen Generator betreiben zu können. Mit den Feuerwehrschläuchen möchte sie vom 80 Meter tiefen Bohrloch weg eine Wasserleitung zu den drei Häusern ihrer Nachbarschaft legen. Eine Handpumpe gibt es dort bereits. Einen solarbetiebenen tropentauglichen Kühlschrank hat sie gekauft; weitere Solarpanele wurden gespendet. Und – ein Klavier ist im Container: „Das ist mein persönlicher Favorit!“, sagt Isabell Gäckle und überlegt bereits, wie und wo sich jemand für das Stimmen finden ließe.

Der Container ist jetzt fertig gepackt und wartet auf Zoll und Spedition; die kontrollieren und verplomben. Dann geht die Reise los. In etwa acht Wochen, rechnet Isabell Gäckle – sie strahlt dabei vor Vorfreude –, könnte er da sein. Dann wird er wohl mit einem Lastwagen die weite Strecke nach Silangwa transportiert werden. Hierhin müssen auch die sambischen Zollbeamten geholt werden, vor deren Augen der gesamte Inhalt ausgeladen, gesichtet, kontrolliert werden wird. Leer wird der Container per Seil und dickem Baum vom Lastwagen gezogen und als Zwischenlager für all die „Schätze“ wieder gefüllt. Auf Dauer soll er als Haus benützt werden können – abschließbar, wind- und wasserdicht. Dazu plant Isabell Gäckle, ihn mit Fenstern zu versehen.

Bis es so weit ist, werden noch einige Wochen vergehen. Sie selber, so Isabell Gäckle, werde wohl in der nächsten Zeit im inzwischen fertig gestellten Gästehäusle auf ihrer Lichtung wohnen müssen. Ihr bisheriges Heim werde zurzeit von einer Schweinemutter mit zehn Ferkeln bewohnt, haben ihr die sambischen Projektpartner kürzlich voller Stolz am Telefon erzählt. Auch das sieht sie gelassen und mit Schmunzeln. Sie plant ohnehin für die kommenden Jahre dort zu bleiben: „Vielleicht für immer!“