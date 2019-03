30 Liter Wasser pro Tag und Besucher

Ein Graupelsturm treibt die Riedlinger Gemeinderäte am Montagnachmittag in das neue Hallenbad. Sie sind zur Besichtigung geladen und können vom Foyer aus betrachten, wie Kinder Schwimmunterricht erhalten und Frauen Wassergymnastik treiben. Vereine sind’s, welche seit Mitte Januar schon Zutritt in das neue Bad haben, auch um den Betrieb zu testen, wie Stadtbaumeister Wolfgang Weiß die Räte informiert, die er danach in den Untergrund bittet, um die Technik zu erläutern. Beim letzten Besichtigungstermin war sie noch in Arbeit.

Es sind noch Restarbeiten zu erledigen, „Kleinigkeiten“, informiert er die Räte, weshalb die Schulen noch draußen bleiben müssen. Vom Gesundheitsamt jedoch gab es grünes Licht, „alles tipptopp“, so Weiß. Doch: „Das Wasser muss bebadet werden“, um die Computersteuerung genau einstellen zu können. Die TSV-Schwimmabteilung ermöglichte so den Testbetrieb.

Am 5. April dürfen Altheimer Schüler erstmals das neue Bad genießen. Ab 9. April auch alle anderen Schulen. Eine Einweisung der Lehrer steht davor auf dem Programm. „Dann wird im alten Lehrschwimmbecken der Stöpsel gezogen“. Offizielle Einweihung des neuen Hallenbades ist am 12. Mai. Bis dahin muss das Kassensystem funktionieren und vom Gemeinderat sind zuvor noch die Eintrittspreise festzulegen. Überlegt werden muss auch noch, wann die Öffentlichkeit Zutritt bekommt, ob ein „Morgenschwimmen“ für Frühaufsteher möglich ist, wie von Räten angefragt. Dies sei eine Personal-Frage, hält Weiß fest. Vereine und Schulen brauchten keine Bade-Aufsicht, das freie Schwimmen schon. Bürgermeister Marcus Schafft spricht von Ideen für einen Belegungsplan und verrät, dass bereits ein Hotelier angefragt hat, ob er mit der Einrichtung werben darf. Ansonsten hält man Werbung zumindest aktuell nicht für notwendig.

Die Gemeinderäte erfahren staunend, dass pro Besucher und Tag 30 Liter Wasser ausgetauscht werden müssen. Es stehen zehn Einzel-Umkleidekabinen mit 22 Schließfächern sowie vier Sammelumkleiden mit jeweils 26 Schließfächern zur Verfügung, doch „was es nicht gibt, sind Einzelduschen“, bestätigt Weiß. 27/28 Grad warm ist das Wasser im großen Becken, im Nichtschwimmerbecken 30 Grad. Die Raumtemperatur misst zwischen 26 und 32 Grad Celsius. „Die Sportler sagen, dies sei optimal.“

Bevor es über eine sehr steile Steintreppe nach unten geht, bezeichnet sich Weiß „mit der Technik sehr zufrieden“. Dann stehen drei riesenhafte Lüftungsmaschinen für drei verschiedene Klimazonen vor den Räten, eine für die Badehalle, eine für Technik und Foyer und die dritte für Umkleideräume und Duschen. Danach wird die Enthärtungsanlage für das Brauchwasser in den Duschen und Sanitäranlagen passiert.

Das eigene Blockheizkraftwerk wird begutachtet, das Strom vor allem für den Eigenverbrauch erzeugt und als Abfallprodukt Wärme. Der Strom, der nicht selber benötigt wird, wird eingespeist. Wärme wird gespeichert. Bei zu viel Energie schaltet das Blockheizkraftwerk ab. Daneben steht eine große Gas-Therme für die Aufheizphase. Das hätte man auch mit dem Blockheizkraftwerk geschafft, hätte aber viel zu lange gedauert, sagt Weiß. Die Gas-Therme kommt zum Einsatz, wenn das Blockheizkraftwerk nicht ausreichend Wärme-Energie liefern sollte. Fragen nach den tatsächlichen Energiekosten kann Weiß nicht beantworten, dazu braucht es einige Monate im Vollbetrieb.

Über Drucksandfilter wird das überschwappende Wasser aus den Rinnen über Sand und Aktivkohle gereinigt und dem Badewasser wieder zugeführt. Ein Wärmetauscher sorgt für die Energierückgewinnung zwischen dem warmen Wasserablauf und dem kalten Wasserzulauf. Schließlich wird noch die Mess- und Regeltechnik für die Wasseraufbereitung vorgestellt, wichtig für die Qualität des Badewassers. Desinfektionsmittel – Chlorbleichlauge, in der eigenen Elektrolyse aus Natriumchlorid (Kochsalz) hergestellt - wird „zugeimpft“. Der PH-Wert muss stimmen, damit die Haut nicht gereizt wird.

Beim Besichtigungstermin für den Gemeinderat ist Thomas Steinhardt mit dabei, für Gebäude und Technik des Hallenbades zuständig. Er begleitet die Räte wieder nach oben, wo immer noch fröhliche Kinder im Wasser tauchen und Frauen ihre Übungen machen.