30-Jähriger verprügelt Lebensgefährtin

Ein 30-Jähriger Mann aus sieht einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Außerdem hat er einen sofortigen Platzverweis erhalten und darf die Wohnung der geschädigten Frau nicht mehr betreten. Die tätliche Auseinandersetzung hat sich am Dienstag in einer Wohnung in zugetragen. Der als eifersüchtig und jähzornig geltende Mann schlug aus noch nicht endgültig geklärtem Grund auf seine ehemalige Lebensgefährtin ein. Außerdem beleidigte er diese massiv und drohte ihr mit dem Tode. Die 22-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 30-Jährigen dauern an.