3 x 3 x 3 – beim Giersch bist du dabei

Brennessel und Gundermann, Malve, Spitzwegerich, Schafgarbe und Schachtelhalm – diese und viele andere, auch weniger bekannte Heil- und Wildkräuterpflanzen konnten Frauen auf Einladung des offenen Frauentreffs „Deine Zeit“ des Freundeskreises Freunde für Fremde Riedlingen auf einer kleinen Expedition unter der kundigen Führung von Kräuterfrau Sabine Setz in den Mißmahl’schen Anlagen entdecken. Beim Schauen, Riechen und Schmecken erfuhren die Teilnehmerinnen sehr anschaulich, welche Heilkräfte die Pflanzen enthalten und wie sie auch in der Küche eine wertvolle Verwendung finden.

3 x 3 x 3 – dreikantiger, hohler Stängel, drei Blätter, dreifach angeordnet – so einfach lässt sich merken, was den Giersch, der unter anderem entwässernd wirkt und als Tee bei Blasenentzündung hilft, von ähnlichen, teils hochgiftigen Pflanzen unterscheidet. Die charakteristisch gezackten Blätter, deren Geruch beim Zerreiben an Petersilie erinnert, finden sich nicht nur in der Wildnis, sondern auch häufig als ungeliebtes Unkraut im Garten. Da hilft nur eines: schmackhafte Gerichte und Füllungen daraus kreieren. Eindrucksvoll demonstriert wurde dies von der kräuterkundigen Expeditionsleiterin bei einer kleinen Vesperpause mit wildkräutergefüllten Blätterteigstückchen – Corona-Pandemiegerecht in einzelnen Tüten verpackt. Dazu konnte eine erfrischende, selbstgemachte Limonade mit Kräutern, Rosen- und weißen Phloxblüten gekostet werden. Dass auch die Blüten verzehrt werden konnten, war für manche der Frauen eine ganz neue Erfahrung. Um Pflanzen und Blüten sicher zu bestimmen und fatalen Verwechslungen vorzubeugen, wurden Bestimmungsbücher empfohlen.

Als Auftakt zu den regelmäßigen Treffen des offenen Frauentreffs „Deine Zeit“ im Herbst lädt der Freundeskreis alle Frauen in Riedlingen und Umgebung am Montag, 5. Oktober, 17 bis 19 Uhr ein. Einzige Voraussetzung: Offenheit und Freude an einem lebendigen Austausch mit Frauen ganz unterschiedlicher Herkunft. Kontakt und nähere Informationen über Marlene Müller, Telefon 07371/1516, deinezeitriedlingen@gmail.com und www.asyl-bc.de.