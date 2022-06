28 Medaillen für Riedlingens Schwimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die fünf Schwimmerinnen und zwei Schwimmer der Riedlinger Wettkampfgruppe sahnten wieder etliche Medaillen und viele neue Bestzeiten ab. Bereits zwei Wochen zuvor demonstrierten die Riedlinger Schwimmer in Filderstadt, dass sie nach der Corona-Zwangspause bereits wieder zu ihrer Form gefunden haben.

Trotz eiskalter Temperaturen und Regen holten sich die sieben Schwimmer im Freibad in Esslingen-Berkheim auf der 50 Meter-Bahn beim 46. Internationalen Schwimmfest von insgesamt 51 Einzelstarts 28 Medaillen, davon 14x Gold, 6x Silber, 8x Bronze.

Alina Ruf (Jg. 2011) holte sich in 100m Brust einmal Gold (1:39,66) und in 50m Schmetterling einmal Silber. Von ihren acht Starts konnte Franziska Dorner (Jg. 2010) gleich fünfmal Gold (200m Brust in 3:24,50, 50m Freistil in 0:31,50, 50m Brust in 0:41,38, 200m Schmetterling in 3:20,40, 100m Schmetterling in 1:26,10) und einmal Silber in 50m Schmetterling mit nach Hause nehmen. Leni Holstein (Jg. 2009) sicherte sich zwei Goldmedaillen über 50m Brust (0:42,50) und 100m Schmetterling (1:32,47), eine Silbermedaille in 200m Brust und eine Bronzemedaille in 100m Brust. Zwei Bronzemedaillen erreichte Jana Sagasser (Jg. 2009) jeweils in 100m Rücken und 200m Rücken. Radin Zebarjadi schwamm in 200m Schmetterling (3:29,53) auf Platz 1, auf Platz 2 in 200m Rücken, auf Platz 3 in 100m Freistil und einen weiteren 3. Platz gewann er in 100m Rücken. Zweimal Gold sicherte sich Anton Gribanov (Jg. 2008) in 50m Freistil (0:28,87) und 50m Brust (0:39,06). Außerdem gewann er zwei Silbermedaillen in 100m Freistil und 50m Schmetterling und zweimal Bronze in 200m Rücken und 200m Lagen. Katharina Dorner (Jg.2007) reiste am Samstag von ihrer Premiere bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin nach Hause und sicherte sich am Sonntag bei allen vier Starts direkt einen Podestplatz. Gold erreichte sie in 100m Schmetterling (1:14,75), 100m Freistil (1:02,28) und 200m Lagen (2:44,03), Bronze gelang ihr in 50m Rücken.

Ende Juni werden sich die Riedlinger Schwimmerinnen und Schwimmer bei den Internationalen Bodensee-Meisterschaften (IABS) in Konstanz erneut der Konkurrenz stellen.