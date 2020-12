Der Biberacher CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief konnte Bürgermeister Marcus Schafft als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk die freudige Nachricht überbringen, dass Riedlingen 2 520 672 Euro Breitbandförderung vom Bund erhält. Das Geld kommt aus dem Bundesprogramm zur Erschließung „Weißer Flecken“ mit dem der Bund derzeit intensiv in die ländlichen Räume investiert.

So können in Riedlingen jetzt viele unterversorgte Haushalte angeschlossen werden. Durch die Verzahnung von Bundes- und Landesprogrammen ergibt sich eine Gesamtförderquote von 90 Prozent, wobei der Bund 50 Prozent übernimmt. Insgesamt können in Riedlingen so über fünf Millionen Euro investiert werden.

Gewichtiger Anteil für den ländlichen Raum

„Ich freue mich für Riedlingen. Wir konnten im November bereits 1,2 Millionen Euro Bundesmittel für den Ausbau von Gewerbeanschlüssen bekommen. Jetzt geht es weiter. Damit sind wir bei den Breitbandmitteln des Bundes für den Wahlkreis Biberach bereits bei fast 85 Millionen Euro in diesem Jahr. Es ist uns wichtig, dass wir einen gewichtigen Anteil der jährlichen acht Milliarden Euro Breitbandmittel in den ländlichen Raum holen, damit wir hier zu einer flächendeckenden Versorgung auch der vielen Weiler und Einzelgehöfte kommen.

Bisher gilt die Förderung von Gebieten mit einer Versorgung von 30 Mbit/s und mehr nach EU-Recht als unerlaubte Beihilfe. Die Bundesregierung konnte in Brüssel aber erreichen, dass diese Grenze fällt. „Ab 2023 können wir dann auch den Gigabitausbau fördern und in der Fläche noch schneller werden. Seit Corona ist es noch klarer, wie dringend gerade wir auf dem Land ein flächendeckendes schnelles Internet brauchen“, so Josef Rief.