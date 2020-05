24 Auftritte und Veranstaltungen im vergangenen Jahr

Noch nicht unter den Vorzeichen von Corona ist die Hauptversammlung der Musikkapelle Zell-Bechingen gestanden.

Auf ein ereignisreiches und für ihn achtes Jahr als Vorsitzender blickte Franz-Michael Ott zurück. Höhepunkte waren unter anderem die vielen Geburtstagsständchen zu den 80. Geburtstagen, das 46. Frühlingsfest, abwechslungsreiche Auftritte in der Kirche, bei Umzügen und zur Unterhaltung, eine Hochzeit im Verein, das Überraschungsständchen für Josef Ebe anlässlich seines 60-Jahre-Jubiläums und das Doppelkonzert mit der Musikkapelle Zwiefaltendorf.

Auf die musikalischen Ereignisse blickte Dirigent Peter Müller zurück. Die Kapelle hatte ihren ersten Auftritt in Reutlingendorf, der nach der professionellen Kapelle „Peng“ sehr gut gemeistert wurde. Des weiteren folgten Auftritte in Zwiefalten mit der „Woodstockler-Kapelle“, der Auftritt an den Zielfinger Seen mit einer gut besetzten Mannschaft, das Jubiläumsfest des Fanfarenzugs Zwiefalten, die Marschmusikauftritte sowie ein gelungener Festzeltauftritt in Feldhausen. Danach folgte die Konzertvorbereitung mit Musikstücken der Kategorie „Höchststufe“. Besonders freute sich Peter Müller, dass es beim Konzert zwei Solisten gab, die ihre Sache sehr gut gemeistert haben.

Nadine Mohn trug im Auftrag als Jugendleiterin den Bericht vor. Elf Jungmusikanten befinden sich in der Ausbildung. Davon lernen zwei Kinder bei Nadine Mohn und Bettina Rettich die Blockflöte. Johanna Koller absolvierte 2019 erfolgreich den D1- Lehrgang in Biberach. In der Jugendkapelle spielen derzeit fünf Kinder. Dadurch wird ihr musikalisches Können gefördert und das musikalische Niveau der Kapelle steigt.

Schriftführerin Patricia Dossenberger erläuterte im Tätigkeitsbericht alle Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen während des Jahres 2019. Es wurden 24 Auftritte und Veranstaltungen absolviert. Als nächstes gab Markus Münst als Kassierer über die Ausgaben, Einnahmen und das Jahresergebnis des Vereins Auskunft. Die Kassenprüfer Armin Diesch und Otto Münst überbrachten der Versammlung ein positives Ergebnis und befürworteten eine Entlastung, die einstimmig gewährt wurde.

Beate Fisel und Nathalie Schlude belohnten die fleißigen Probenbesucher mit einem kleinen Geschenk. 2019 wurden insgesamt 42 Proben abgehalten. Die besten Probenbesucher waren Josef Ebe, Otto Münst und Nadine Mohn.