230 Kräuterbüschel für einen guten Zweck

Der Katholische Frauenbund Riedlingen hat in diesem Jahr wieder an die Tradition des Kräuterbüschelbindens angeknüpft und am vergangenen Wochenende die geweihten Büschel an den Gottesdiensten verteilt. An zwei Nachmittagen arbeitete ein Team von erfahrenen Frauen an den Kräutergebinden. 230 der duftenden Sträuße sind laut einer Mitteilung auf diese Art kunstfertig entstanden.

Als Spenden kamen 1200 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen hilfsbedürftigen Menschen zugute kommen sollen: für eine Familie in Not aus der Seelsorgeeinheit, Schwester Margret Ebe für die Obdachlosenhilfe in Stuttgart und Pfarrer Benjamin Eze zur Unterstützung bedürftiger Kinder in den Schulen Nigerias.