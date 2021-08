20 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Auf rund 20 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der B312 zwischen Riedlingen und Göffingen ereignete.

Auf der Fahrt in Richtung Biberach folgte der Fahrer eines Peugeots einem Traktor, was offenbar ein nachfolgender 21-jähhriger Fahrer eines Hiunday übersah. Der fuhr auf das Heck des Peugeot auf, der dadurch über die Böschung geschleudert wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Es wurde eine einseitige Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei eingerichtet.