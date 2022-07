18-Jähriger wegen Kinderpornos vor Gericht

Die Polizei deckt immer mehr Fälle von Kinderpornografie auf. Möglich macht dies niczt zuletzt die internationale Zusammenarbeit der ermittelnden Behörden. So führte jetzt eine Spur ins westliche Kreisgebiet. Dort wurde einem 18-Jährigen der Besitz jugend- und kinderpornografischer Inhalte nachgewiesen, die er sich aus dem Internet heruntergeladen hatte. Nur dem Umstand, dass er als Heranwachsender noch nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, hatte er es zu verdanken, dass er am Riedlinger Amtsgericht mit einer Geldstrafe davonkam. Für Erwachsene sieht das Strafrecht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vor.

Am frühen Morgen des 18. August 2021 erschien die Polizei in der elterlichen Wohnung bei dem jungen Mann und beschlagnahmten seine beiden Smartphones und einen Rechner. Offenbar hatten die deutschen Ermittlungsbehörden einen Hinweis einer halbstaatlichen Organisation aus den USA erhalten, die auch mit der IP-Adresse dienen konnte.

Auf den Smartphones fanden sich tatsächlich, noch im zweistelligen Bereich, Bilder und Videos, die sich nicht nur auf sogenannte „Posingdarstellungen“ Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren beschränkten, wie Staatsanwalt Sascha Musch ausführte. Allerdings sind diese mittlerweile ebenfalls strafbar. Zu sehen bekamen die Fahnder auch Darstellungen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern – bis zum Säugling. Wann genau die Dateien heruntergeladen wurden, ließ sich nicht feststellen.

Über Telegram heruntergeladen

Er habe die Fotos und Videos über den Messengerdienst Telegram erhalten und gespeichert, gestand der Angeklagte: „Ich habe mir nichts dabei gedacht.“ Erst als die Polizei zur Durchsuchung anrückte, sei ihm klar geworden: „Ich will nichts mehr damit zu tun haben.“ Zugesandt worden seien ihm die Dateien von sogenannten Chatbots, automatisierten Absendern, auf Grundlage der Angaben in einer Suchmaske.

Er räumte ein, es sei ihm durchaus bewusst gewesen, dass es sich auch um Darstellungen von Kindern handelte. „Man denkt nicht darüber nach“, versuchte er seinem Strafverteidiger Dietmar Bartnik eine Erklärung auf dessen Frage zu geben: „Wie kommt ein junger Mann auf die Idee, so etwas runterzuladen?“

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, Antje Heerde, wies darauf, hin, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsender war. Insoweit sei Jugendstrafrecht anzuwenden. Im Gespräch habe er einen freundlichen Eindruck gemacht. Sie gehe von einer „gewissen Unreife“ des jungen Manns aus, der Schwierigkeiten habe, sich abzugrenzen. Nachdem Sozialstunden wegen des derzeitigen Ausbildungsverhältnisses zeitlich schwer unterzubringen seien, schlug sie eine Geldauflage vor. Der Verteidiger hielt eine Arbeitsauflage für angemessen. Insbesondere Sozialstunden in der Altenpflege könnten hilfreich sein.

Pornografie boomt seit Corona

Es sei doch „ordentlich Material“ gewesen, das der Angeklagte „im jugendlichen Leichtsinn“ abgespeichert habe, stelle Staatsanwalt Sascha Musch fest. Für Jugendliche sei es einfach, an pornografische Inhalte zu kommen. „Es ist ein Markt, der in Coronazeiten explodiert ist.“ Allerdings handle es sich beim Besitz von jugend- und vor allem kinderpornografischen Darstellungen um „kein Kavaliersdelikt wie Mofafrisieren, sondern um ein Verbrechen“, stellte er klar. Bislang habe sich der 18-Jährige strafrechtlich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen – „dann gleich so ein Hammer“. Er nehme es ihm freilich ab, dass dies eigentlich nicht seinen Vorlieben entspreche: „Wenn jemand darauf steht, hat er Hunderte oder Tausende Dateien.“

Es ist ein Markt, der in Coronazeiten explodiert ist. Sascha Musch, Staatsanwalt

Musch brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dies dem Angeklagten eine Lehre sei. Peinlich sei es allemal, zumal die Eltern die Durchsuchung mitbekommen haben dürften: „Das darf sich auch ruhig herumsprechen.“ Positiv anzurechnen sei dem Angeklagten das Geständnis. Musch plädierte auf eine Geldstrafe von 500 Euro. Finanzielle Einbußen habe er bereits durch die Beschlagnahmung der Smartphones und des Rechners hinnehmen müssen. Auf deren Rückgabe hat er verzichtet.

Missbrauchsopfer leiden ihr Leben lang

Richter Ralf Bürglen verdoppelte in seinem Urteil auf 1000 Euro zugunsten des Weißen Rings. Die jungen Opfer solcher Darstellungen hätten ihr Leben lang unter dem Missbrauch zu leiden, sagte Bürglen in der Urteilsbegründung. Die Wirkung sei auch bei den Chats des Angeklagten zu erkennen: „Was Sie schreiben, ist direkt von der Pornografie beeinflusst.“

Der Gesetzgeber habe ganz bewussst die Mindeststrafe für den Besitz kinderpornografischer Inhalte für Erwachsene auf ein Jahr angesetzt; eine Geldstrafe ist eigentlich nicht vorgesehen – ebenso wenig wie ein minder schwerer Fall. Der Strafrahmen für den Besitz eines Bilds ist derselbe wie für den Besitz von Tausenden. Es gebe bereits einige Urteile des Schöffengerichts, bei denen sogar Ersttätern keine Strafaussetzung zur Bewährung zugestanden wurde, berichtete Bürglen: „Das ist eine ernste Sache.“ Dennoch wolle er in diesem Fall das Urteil nicht als „Freikaufen“ interpretiert wissen: „Das ist keine symbolische Auflage.“ Die Immerhin übersteige sie ein Monatseinkommen. Das Urteil ist rechtskräftig; die Prozessbeteiligten verzichteten auf Rechtsmittel.