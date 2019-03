18 Auftritte und viele weitere in der Fasnet

Bei der Mitgliederversammlung der Stadtmusik Riedlingen im „Haus der Blasmusik“ haben die Musiker auf das Vereinsjahr 2018 zurückgeblickt. Zudem standen Wahlen an. Dabei wurden Daniel Faigle als Schriftführer bestätigt. Neu in das Amt der Beisitzerin wurde Martina Haggenmüller gewählt.

Neben den aktiven Musikern konnte der 1. Vorsitzende der Stadtmusik, Jürgen Berger, den ehemaligen 2. Vorsitzenden Erwin Seif willkommen heißen. Als Vertreter der Stadt Riedlingen war Bürgermeister Marcus Schafft anwesend, der Kraft Amtes dem Vorstand der Stadtmusik angehört.

In seinem Bericht ging Jürgen Berger auf seine Arbeit im vergangenen Jahr ein. Er gab einen Ausblick, was dieses Jahr ansteht. So hat den Verein etwa die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im vergangenen Jahr beschäftigt. Doch das Thema ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2019 fortgeführt. In diesem Jahr steht zudem im Mai neben den üblichen Auftritten ein Kirchenkonzert an.

Im vergangenen Jahr war die Stadtmusik bei vielfältigen Anlässen im Einsatz. Die Stadtkapelle war bei 14 Auftritten zu hören, die vielen Einsätze während der Fasnet nicht eingerechnet. Dazu kamen in unterschiedlich besetzten Ensembles vier weitere Auftritte. Die Bläserklasse war bei sechs Anlässen gefordert und das Kooperationsorchester „Die Dappers“ hatten zehn Auftritte im vergangenen Jahr.

Stadtmusikdirektor Michael Reiter berichtete über seine musikalische Tätigkeit. An den städtischen Kindergärten Storchennest und Regenbogen gibt es ein Musikprojekt mit jeweils zwei Gruppen. Im katholischen Kindergarten wird die SBS-Sprachförderung angeboten. Beim Riedlinger Modell erhalten Kinder Unterricht an Blockflöten und Trommeln. In der Bläserklasse erlernen Kinder Blasinstrumente. Riedlinger Modell und Bläserklasse werden gemeinsam mit der Conrad Graf-Musikschule an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule organisiert.

Gemeinsam mit den Musikvereinen Daugendorf, Grüningen und Zell-Bechingen unterhält die Stadtmusik unter der Federführung des Musikvereins Daugendorf die Kooperationsorchester, ein Vor- und ein Jugendorchester. Für verschiedene Auftritte werden Ensembles zusammengestellt. Und die Stadtkapelle bereitete Michael Reiter auf die verschiedensten Auftritte vor.

Anschließend trug Kassiererin Verena Binder ihren Kassenbericht vor. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Jürgen Berger stand sie den beiden Prüfern Karl Eisele und Klaus-Peter Koch bei der Kassenprüfung Rede und Antwort. Sie bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Karl Eisele verlas in der Versammlung den Prüfbericht. Anschließend wurde die einstimmige Entlastung der gesamten Vorstandschaft der Stadtmusik erteilt. Die Entlastung wurde von Bürgermeister Marcus Schafft geleitet wurde.

Dank an die „Bufdi“

Schafft übernahm auch das Amt des Wahleiters. Die Wahlen wurden per Akklamation durchgeführt. Einstimmig in seinem Amt als Schriftführer bestätigt wurde Daniel Faigle. Neu in das Amt der Beisitzerin wurde Martina Haggenmüller gewählt. Sie ist noch bis Ende März als Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi) tätig. Der 1. Vorsitzende Jürgen Berger nutzte die Gelegenheit und bedankte sich bei Martina Haggenmüller für die hervorragende Arbeit, die sie in den letzten 18 Monaten geleistet hat.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurden die fleißigsten Probenbesucher mit einem kleinen Präsent geehrt. Im vergangenen Jahr waren dies Jürgen Kneer, Franziska Florian und Sandra Merkle. Für die auswärtigen Musiker gab es jeweils eine kleine Anerkennung, da sie immer zu den Proben nach Riedlingen fahren. Präsente und Anerkennungen wurden durch die 2. Vorsitzende Anna Hermanutz überreicht. Auch der 1. Vorsitzende Jürgen Berger und Stadtmusikdirektor Michael Reiter erhielten ein Geschenk für ihr Engagement im abgelaufenen Vereinsjahr. Die Musikerinnen und Musiker gaben der Vorstandsschaft noch ein paar Wünsche und Anregungen mit auf den Weg, etwa Ideen für weitere Auftritte oder für gemeinsame Aktionen.