16-Jähriger mit Softairwaffe unterwegs

Ohne Führerschein und mit einer Softairwaffe ist ein 16-Jähriger am Freitagabend mit einem Kleinkraftrad in Riedlingen unterwegs gewesen. Beamte des Polizeireviers Riedlingen kontrollierten den Jugendlichen gegen 21.15 Uhr in der Neuen Unlinger Straße, so das Polizeipräsidium in seinem Pressebericht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Zweirad hatte. Als sie das Gefährt näher in Augenschein nahmen, entdeckten sie unter der Sitzbank eine Softairwaffe.

„Der Erwerb ist erst ab 18 Jahren erlaubt, zum Führen ist ein Waffenschein erforderlich. Diesen konnte der 16-Jährige natürlich nicht vorweisen“, teilt die Polizei mit. Er wird deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.

Auch den 15-jährigen Sozius erwartet eine Anzeige.Es bestand der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand, der Jugendliche hatte etwas Amphetamin und mehrere hundert Euro Bargeld dabei. Der 15-Jährige versuchte sich der weiteren Kontrolle zu entziehen und wehrte sich nach Kräften, als ihn die Beamten festhielten. Ihn erwartet deshalb eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.