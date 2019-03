14 Kandidaten auf der Mtg!-Liste

Am Samstagabend konnte die Gemeinderatsfraktion „Mut tut gut!“ 14 Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl nominieren. Ging die erst zur letzten Wahl neu gegründete Liste damals noch mit acht Kandidaten ins Rennen konnte die Liste dieses Mal 14 Frauen Männer als Kandidaten gewinnen.

Auch in den nächsten fünf Jahren will die nicht parteigebundene Liste vor allen Dingen Sachentscheidungen zum Wohle der Stadt nach vorne bringen. Die Kandidaten kommen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Viele sind in Vereinen, als Elternbeiratsvorsitzende, bei der Feuerwehr oder als Unternehmer in Riedlingen aktiv.

„Besonders freut uns, dass dieses Jahr noch mehr Frauen als bei der letzten Wahl auf unserer Liste kandidieren“, so Fraktionssprecher Manfred Schlegel.

Im einzelnen kandidieren: Manfred Schlegel, Unternehmer, Riedlingen; Harald Reiner, Kfz-Mechaniker, Riedlingen; Evelyn Störk, Bankkauffrau, Riedlingen; Markus Mark, selbstständiger Parkettlegermeister, Riedlingen; Daniel Faigle, IT-Systemadministrator, Riedlingen; Michael Keller, selbstständiger Optikermeister, Riedlingen; Reiner Henn, selbstständiger Apotheker, Riedlingen; Michael Bochtler, selbstständiger Bäckermeister, Riedlingen; Silvia Buck, Betriebswirtin B.A., Riedlingen; Gerhard Kammer, Pensionist, Riedlingen; Cindy Keil, Erzieherin, Riedlingen; Karin Namyslo, Alltagsbetreuerin, Riedlingen; Daugendorf: Richard Seibold, IT-Systemadministrator, Daugendorf; Zwiefaltendorf: Alexander Paul, Ingenieur, Zwiefaltendorf.