14 Ehrungen für Jugendmusiker und Routiniers

Es war ein altbekannter Start in ein neues Jahr: Nach zwei Jahren Pandemiepause spielte die Musikkapelle Zwiefalten am Abend vor Dreikönig wieder ein Neujahrskonzert in der Rentalhalle. „Wir hoffen, dass wir es heute schaffen, Sie mit unserer Musik zu berühren“, hieß es zu Beginn von der Vorsitzenden Manuela Schultes. Das Publikum solle mit der Kapelle in verschiedene Musikrichtungen eintauchen – Gelegenheit dazu gab es genug, denn von der Polka über Filmmusik bis hin zum Kult-Medley war alles dabei.

Zunächst zeigte sich die Vielfältigkeit der Kapelle in der Besetzung auf der Bühne: Den Auftakt des Konzerts machten zwei Gruppen aus Jungmusikanten, dirigiert von Jana Kruske und Alexander Ott. Elf von ihnen bekamen entweder das D1-Abzeichen des Blasmusikverbandes oder das Zwiefalter Musikabzeichen verliehen, wodurch sie bei den ersten drei Stücken der Aktivkapelle mitspielen durften.

Diese entführte das Publikum beispielsweise zu den Wikingern oder in das „bunte, schrille und manchmal eben auch ein bisschen verrückte Jahrzehnt“ der 80er-Jahre, wie die Moderatorinnen Sarah und Laura Münch verkündeten. Mit der „Post im Walde“ ging es musikalisch ins Grüne. Das gelang den Musikanten mit einer besonderen Überraschung: In der Halle ertönten die Rufe von Nachtigall, Kuckuck und Krähe – erzeugt durch spezielle Effektpfeifen, mit denen das Vogelgezwitscher nachgeahmt wurde.

Zur „Nachbesprechung“ mit Wein luden die Moderatorinnen zuletzt passend zur „Weinkeller-Polka“ auch das Publikum ein, zu dem Zwiefaltens Bürgermeisterin Alexandra Hepp ebenso wie Landes- und Bundespolitiker gehörten. Gefeiert wurden nicht nur die positiven Rückmeldungen der Zuschauer, sondern vor allem einige Musiker, die zuvor geehrt wurden.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbands Neckar-Alb, Stefan Haap, würdigte Leonie Dreher, Sophia Krauss, Fabian Baier und Vincent Aierstock für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, Stefanie Zentner für 30 und Paul Burgmaier, Herbert Knupfer und Manfred Steinhardt für 50 Jahre. Dirigent Alexander Ott wurde für 20 Jahre bei der Musikkapelle Zwiefalten geehrt. Otto Rudolf erhielt die Fördermedaille in Gold mit Diamant des Blasmusikverbands für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement. Mit Anja-Petra Baier wurde die erste Frau im Verein nach 41 Jahren Mitgliedschaft zur Ehrenmusikerin ernannt, ebenso wie Markus Fundel, Edgar Sandner und Dieter Wiener.