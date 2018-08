Genau 1111 Euro hat der Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf nun an die Radio-7-Drachenkinder übergeben. Ursula Schuhmacher nahm im Studio des Radiosenders den Scheck aus den Händen des Vorsitzenden Steffen Löffler und des Gerätewarts Florian Traub entgegen. Gesammelt hat der Narrenverein die Spenden beim diesjährigen Flohmarkt Ende Juni in Zwiefaltendorf.

Der Flohmarkt findet seit sieben Jahren am letzten Samstag im Juni rund um den historischen Bahnhof statt. Jeder der 140 Standbesitzer konnte dort aus seinem Sortiment einen Artikel auswählen, dessen Erlös dann zur Spende wurde. Darunter befanden sich etwa Kerzen, ein mit Artikeln gefülltes Regal, T-Shirts und viele weitere Flohmarktartikel. Alle diese Waren wurden mit einem Plakat gekennzeichnet, so dass für die Flohmarktbesucher ersichtlich war, dass der Betrag des verkauften Artikels an die Drachenkinder ging. Die Aktion erwies sich als so erfolgreich, dass teilweise die Plakate sogar mehrmals aufgestellt wurden, denn die als Spenden ausgewählten Artikel fanden einen reißenden Absatz.

Zusätzlich stand ein großes Sparschwein auf dem Flohmarktgelände, das die Besucher ebenfalls mit Spendengelder füttern konnten. So kam insgesamt ein Betrag von 738 Euro zusammen, den der Narrenverein – passend zur Fasnet – auf 1111 Euro erhöhte.

Im Mittelpunkt der Wohltätigkeitsaktion „Drachenkinder“ von von Radio 7 stehen kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder. Die Spenden dienen dazu, ihren Alltag zu erleichtern oder für sie besondere Wünsche zu erfüllen. Für den Narrenverein Bachbahner sind die Radio-7-Drachenkinder eine sinnvolle Aktion, auch weil die Spenden nur regional eingesetzt werden und so vor Ort schon viel Hilfe geleistet werden konnte. Deshalb wollen die Narren laut Verein die Aktion auch zukünftig unterstützen.