1000 Euro für die Tafel und die Offene Jugendarbeit Riedlingen

Jeweils 500 Euro gehen an die Tafel Riedlingen und die Offene Jugendarbeit Riedlingen. Das neu eröffnete Holiday Reisebüro Riedlingen hat kürzlich zur Scheckübergabe eingeladen (von links): Reinhold Henn, Andres Jahnel, Tobias Bosslet, Carolin Selg , Corinna Zeh und Bürgermeister Marcus Schafft. Die gespendete Summe von insgesamt 1000 Euro wurde bei der am verkaufsoffenen Sonntag veranstalteten Tombola gesammelt.

Die Gewinne des Losverkaufs stammen zum Großteil von Einzelhändlern und Gastronomen aus Riedlingen und Umgebung – die Bereitschaft für den guten Zweck zu spenden sei laut Reisebüro sehr groß gewesen. Dem Holiday Reisebüro ist es besonders wichtig, auch in Zukunft mit den regionalen Geschäften und Gastronomen zusammenzuarbeiten.

Die offene Jugendarbeit freut sich über die Spende. Corinna Zeh berichtet davon, das Geld in neue Gesellschaftsspiele für die Jugendlichen und in einen gemeinsamen Ausflug zu investieren. Auch die Tafel Riedlingen in Vertretung von Reinhold Henn hat sich sehr über die Spende gefreut. Gerade in der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie und steigender Inflation ist die gemeinnützige Organisation für jede Hilfe dankbar, um Grundnahrungsmittel für Bedürftige zu besorgen.