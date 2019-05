Überwiegend kreative Mainacht

Viel Kreatives und einiges Unsinnige hat die Mainacht der Region beschert. In Riedlingen und den Umlandgemeinden wurden viele lustige Ideen umgesetzt. Das neue Hallenbad soll verkauft werden, ebenso sind die Blitzer in Pflummern abzugeben. In Friedingen hat der Wahlkampf begonnen und im Betzenweiler Rathaus gehen die Mitarbeiter auf Kuschelkurs. Zwar war die Polizei mit einer Vielzahl an Einsätzen unterwegs und traf auf versprühten Rasierschaum und aufgerolltes Toilettenpapier als den üblichen Unfug. Manche Aktion verursachte jedoch Gefahrenstellen, die ein Einschreiten der Polizei erforderlich machten.

So hatte ein Holzfäller sich in Heiligkreuztal an die Arbeit gemacht und mit einer Axt auf den Maibaum des Dorfes eingeschlagen. Laut Polizeibericht brachte er durch seine amateurhafte Arbeitsweise den Baum zwar zu Fall, jedoch krachte dieser in ein angrenzendes Grundstück. Dort wurden ein Zierbrunnen und der Gartenzaun beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.

Vielleicht könnte der Baumfäller mal zur Therapie nach Betzenweiler? Denn bekanntlich soll Arbeiten mit Tieren Aggressionen und Verspannungen lösen. Schöner arbeiten ist nämlich künftig auf dem Betzenweiler Rathaus möglich. Über Nacht ist direkt vor der Rathaustür ein Tiergehege entstanden, das laut Aushang Bürgermeister Tobias Wäscher gehören soll. Wer am Donnerstag an seinen Schreibtisch will, muss zuerst durch den Streichelzoo. Gummistiefel nicht vergessen!

Ertingen hat schon eine größere Kulturhalle als die Riedlinger, jetzt soll auch noch der weltgrößte Kreisverkehr dazu kommen. Derzeit wird am ehemaligen Engel-Areal kräftig gebaut und die Durchfahrt ist neben den Anliegern ausschließlich Besserwissern gestattet. Auf einem anderen Schild wird die größte Gemeinde des Landkreises als Kaff bezeichnet. Ob das wirklich Ertinger aufgestellt haben?

Einzigartig ist das Bienenhaus einer Ertinger Familie. Für die Bienen des Opas hat der jüngste Enkel das Häuschen gebaut. Jetzt gefällt ihm die Hütte aber selbst so gut, dass er kurzerhand als „Bienenkönig“ eingezogen ist. Die fleißigen Honigbienen des Opas müssen draußen bleiben, dafür haben ihm „zweibeinige Bienen“ einen Maibaum gestellt.

Den Weg in den Kindergarten und zur Schule sollen Eltern und Kinder in Ertingen zu Fuß gehen. Ein Verkehrsschild fordert das so. Allerdings soll für Helikoptereltern eine Ausnahme gemacht werden. Die dürfen ihre Kinder mit dem Auto selbstverständlich bis zur Spielecke fahren und direkt bei den Legosteinen aussteigen lassen.

Riedlinger Schwimmhalle zu verkaufen? Während im vergangenen Jahr in der Mainacht ein Hallenbad für die städtischen Schwimmer aufgebaut wurde, will das nun endlich fertiggestellte Gebäude in diesem Jahr ein Bürger schon wieder verkaufen. Vielleicht weiß der Immobilienberater der KSK mehr?

Lieber nicht mehr an den vergangenen Samstag denken, wollen wahrscheinlich die Neufraer Fußballer. Die haben nicht nur eine Niederlage gegen die Riedlinger Rothosen einstecken müssen. Nun wurde in der Mainacht auch noch Salz in diese Wunde gestreut und das Ergebnis des Derbys am Neufraer Maibaum deutlich gemacht. Dass Neufra das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte, daran erinnern sich vielleicht die Rothosen nicht mehr.

Vergessen hat die Stadt Riedlingen wohl ein Schild, das die Richtung zur Stadtbücherei weist. Wer dem Wegweiser folgt, wird nämlich nicht fündig. Denn die Bücherei ist bereits vor neun Jahren aus der St.-Gerhard-Kapelle aus- und im Kapuzinerkloster eingezogen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum in Pflummern seit der Mainacht die Blitzer zum Verkauf angeboten werden. Entweder funktionieren sie nicht oder in Pflummern wird so human Auto gefahren, dass Blitzer keinen Sinn machen. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass die „Durchfahrtsgäste“ nicht mit einem Knöllchen verärgert werden sollen.

Damit es künftig im Unlinger Kindergarten kein Gedrängel gibt, soll eine offizielle Verhütungspflicht eingeführt werden und der Unlinger Adebar kann sich schon mal einen neuen Job suchen. Denn der wird wohl in den kommenden Monaten arbeitslos werden.