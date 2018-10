Überragende Musizierkunst

Der Applaus beim 24. Galeriekonzert in Riedlingen galt den beiden excellenten Künstlerinnen für Einfühlungsvermögen und Intensität ihrer Interpretationen ebenso wie dem Grafschen Hammerflügel, dem die Pianistin eine überschäumende Jubelarie anstimmte. Mit Beethoven, Schumann und Graf verkörperten die Interpretinnen Musikempfinden auf hohem Niveau.

Auch beim 24. Galeriekonzert konnte Wilfried Aßfalg sich über ungeteilte Resonnanz freuen, denn „ein volles Haus ist schöner als leere Stühle.“ Kein Platz war mehr frei, als die Pianistin Katarzyna Drogosz und Dorothea Schönwiese mit ihrem Cello den Raum betraten. Während die Cellistin nach ihrem Studium am Mozarteum Salzburg als Solocellistin beim Concentus Musicus Wien agiert, kann die Pianistin auf Studien in Warschau, Amsterdam und Freiburg zurückblicken, was ihrer Unterrichtstätigkeit an der Musikakademie in Katowice und Kursen für Alte Musik zugute kommt.

Heiter, transparent, ganz auf die Schönheit des Themas der „Tochter Zion“ aus Händels „Judas Maccabäus“ fixiert, begannen die beiden Künstlerinnen, Beethovens 12 ganz unterschiedliche Variationen über diese melodische Zeile zu interpretieren, ausgeweitet für Hammerklavier und Cello. Beide Instrumente ergänzten sich prächtig. Perlende Passagen, wie man sie auf einem Hammerklavier nicht unbedingt vermuten möchte, korrespondierten mit warmen, langgezogenen Sequenzen des Cello. Auch durch ihre Körpersprache hauchte die Cellistin den Variationen in ihrer faszinierenden Vielseitigkeit bis zu virtuosen Läufen pulsierendes Leben ein. Absolut souverän agierte die Pianistin. Perlengleiche Tonfolgen in beachtlichem Tempo gingen ihr mit selten erlebter Leichtigkeit von der Hand, um ohne Umschweife gezielten Einzeltönen Raum zu geben. So erschien „Tochter Zion“ in völlig neuem, farbenfrohen und jederzeit beeindruckendem Gewand.

Als „klein, intensiv, voll skizzenartiger Ideen für größere Werke“ stellte die Pianistin Beethovens Bagatellen für Klavier solo vor. Was sich beim ersten Eindruck als eine Art Etude darstellt, entwickelt bei genaueren Hinhören seine ganz differenzierten Schönheiten. Takt, Tempo und Ausdruck wechseln, Läufe mit Trillern werden beiden Händen zugeordnet als kaleidoskopartiges Farbenspiel. Man spürt deutlich, dass es der Pianistin Spaß macht, auf diesem Instrument Beethovens kleine Kostbarkeiten, mit ihrer Handschrift versehen, vorzustellen. Den Applaus für ihre Kunst gab sie daher auch dem Graf’schen Meisterwerk weiter.

Für ein Freundespaar schrieb Beethoven, während der Wiener Kongress tagte, in deren Palais die vorgestellte Sonate in C-Dur. Aus dem einleitenden Andante spricht die gegenseitige Verehrung der beiden Gäste, für Frau und Mann als Klavier und Cello dargestellt. Unvermittelt geht die ruhige Atmosphäre in ein beschwingtes dialogreiches Musizieren über. Klar akzentuierte Passagen voll innerem Feuer in echt Beethovenscher Intensität wechseln nun mit ruhig dahingleitenden Abschnitten. Der zweite Teil der Sonate ähnelt im Aufbau dem ersten: Ein fast geflüstertes Adagio wird fortgeführt in ein virtuoses Allegro vivace vor allem mit raumgreifenden Passagen im Cello.

Der zweite Teil des Konzerts gehörte Robert Schumann und seiner Verbindung zu Grafschen Instrumenten. In seinen variantenreichen Fantasiestücken für Cello und Klavier ranken sich über ein liedhaftes Thema im Cello bunt bewegte Sequenzen voll Optimismus und Lebensfreude im Klavier. Dezente Passagen galten als Gegenpol zu behende fließenden Abschnitten, bei denen vor allem im Cello der gesamte Klangraum des Instruments in oft virtuosen Szenen zum Klingen kam. Zu allem und über allem die Spielfreude der Pianistin in ganz unterschiedlichen, bis ins feinste austarierten Einheiten, bei denen sich Kunst und Können die Hände reichten.

Die folgenden Fantasiestücke für Klavier solo stammen aus einer Zeit, als Schumann nicht einfache Bereiche seines Lebens meistern musste. So trug jeder der vier vorgestellten Sätze einen bestimmten Namen, die musikalische Bandbreite reichte von ganz intimer Melodik voll anrührender Schönheit über zügiges Fortschreiten bis zu fast explosionsartigen Melodie- und Akkordfolgen. Es war eine Freude, der Pianistin beim Musizieren zuzusehen, wie sie mit Sicherheit in den Akkorden und unglaublicher Beweglichkeit bei den virtuosen Läufen mit der inneren Beziehung zum Graf’schen Flügel die Tasten liebkoste.

Mit einem beseligenden Adagio voll innerer Wärme und schwingendem Liebreiz und einem furios pulsierenden Allegro voll musikantischer Leidenschaft für Violoncello und Klavier beschlossen die beiden Künstlerinnen ihr Konzert in beeindruckender Musizierkunst. Der lang anhaltende herzliche Beifall der Zuhörer wurde mit einem zauberhaften Ständchen von Franz Schubert beantwortet.