Überholer verursacht Unfall

Die Riedlinger Polizei ermittelt bei einem Unfall, der sich am Samstag um 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 312 zwischen Riedlingen und Daugendorf ereignet hat. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr von Riedlingen nach Daugendorf. Auf Höhe der Biogasanlage leitete er einen Überholvorgang ein, obwohl ihm eine 36-jährige Opel-Fahrerin entgegen kam. Die Opel-Fahrerin versuchte noch, einen Unfall durch Ausweichen zu verhindern. Dennoch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Opel. Der Skoda einer 19-Jährigen, den der 28-Jährige überholen wollte, wurde bei dem Vorgang auch noch gestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von 21 000 Euro. Die Opel-Fahrerin wurde verletzt. Die Polizei in Riedlingen sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.