Über 200 Sportler beim Misse-Lauf

Am dritten Riedlinger Misse-Lauf mit Kreiswaldlaufmeisterschaften haben über 200 Sportler teilgenommen. Die Läufer absolvierten am Sonntagnachmittag in den Mißmahl’schen Anlagen verschiedene Distanzen. Am Hauptlauf über 8000 Meter nahmen 67 Läufer teil. Schnellster im Ziel war Richard Oswald vom TSV Riedlingen, schnellste Frau Andrea Schönenberger von Mengens Triathleten. Veranstalter waren die Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen und der Leichtathletikkreis Biberach. Einen detaillierten Artikel gibt es im regionalen Sportteil in der Dienstagsausgabe.