Über 100 Päckchen für den guten Zweck

Wie jedes Jahr hat die Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen bei der Aktion „Geschenke der Hoffnung“ mitgemacht. Über Hundert Päckchen sowie zahlreiche Geldspenden wurden gesammelt.

Für viele Schülerinnen und Schüler sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, den Kindern in Rumänien eine Freude zu machen, heißt es in einer Mitteilung. So enthielten die Päckchen Materialien für die Schule, zur Körperpflege, Kleidung aber auch Spielsachen und Schokolade. Am 28. Dezember findet die Weihnachtsfeier in Jp im Kreis Salaj im Westen von Rumänien statt, bei der die Päckchen übergeben werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Besonders schön ist es für die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule, wenn sie auf Fotos sehen, wie groß die Freude der rumänischen Kinder bei der Übergabe der Päckchen war.