Nicht nur einem weltberühmten Maler, sondern auch einem ökologischen Vordenker galt am Samstag das Interesse von 35 Kunstinteressierten aus Riedlingen und Umgebung.

Was hätte einen Tag nach den großen Demonstrationen für den Klimaschutz besser gepasst, als einem Mann zu begegnen, dem Natur und Umweltschutz nicht nur ein großes Anliegen war, sondern der versuchte, beides in und mit seiner Kunst umzusetzen? Es war nur ein Aspekt des vielfältigen Schaffens von Friedensreich Hundertwasser, dem „Traumfänger einer schöneren Welt“, weckte aber beim Besuch des Kunstkreises 84 Riedlingen im Kunstmuseum am Inselbahnhof in Lindau besondere Aufmerksamkeit. Schließlich ist aktuell in aller Munde, was der Künstler bereits vor 50 Jahren propagiert hat: Bäume, die sich als „Mieter“ ein Haus mit Menschen teilen, aus Fenstern herauswachsen, um dem Mann im Geschoss darüber Sauerstoff zu liefern und als Dachbegrünung sowieso. Verwirklicht worden ist seine Wald-Spirale von Darmstadt, eine Wohnanlage der besonderen Art, wirkte Hundertwasser doch nicht nur als Maler, sondern auch als Architekt. Er propagierte die Humustoilette und war ein Verfechter von Pflanzenkläranlagen, lebte bescheiden in einem selber gebauten und aus Recycling-Materialien erstellten Haus in Neuseeland, wo er sich nur in ein Tuch gehüllt nackt unter einem Baum begraben ließ.

„Friedensvertrag mit der Natur“ hat er einen seiner japanischen Holzschnitte aus der Reihe „Joy of Man“ genannt. Noch ein Bild passt in die gegenwärtige Diskussion und zwar jenes vom „Kreisverkehr der Straßengekreuzigten“. Dafür versprach er sich und allen Lärmgeplagten von der „grünen Autobahn“, 1974 in Tusche und Aquarell geschaffen, mehr Ruhe und eine bessere Luft trotz des Straßenverkehrs. Bäume und seitliche Abgrenzungen nach oben sollten es richten.

Als „authentischen Hippie“ bezeichnete die Führerin Friedensreich Hundertwasser und als Kosmopolit. Beim Malen sei er „voll auf das Farbenpedal“ getreten. Mit dem Zitat „Meine Bilder sind die Ernte meiner Träume und ich träume wie ein Kind“, schenkte sie Einblick in das Denken und Fühlen des Künstlers, der eine besondere Beziehung zum Element Wasser hatte und als 72-Jähriger im Jahr 2000 auf einem Schiff starb. Weltberühmt geworden ist er dank seiner Zwiebeltürme und Spiralen, die sich wie ein roter Faden durch sein Werk ziehen und die er als eine Metapher für die Schöpfung sah. Gerade Linien hat er gemieden, sie als „gottlos und unmoralisch“ bezeichnet und der Nachwelt eine Menge bunter Drucke und Bilder hinterlassen, jener Welt, die er verschönern und verbessern wollte.

„Die meisten kennen seine Kunst“, hielt die Ausstellungs-Führerin fest und verriet, dass diese Ausstellung im Kunstmuseum Lindau alle Besucher-Rekorde breche, obwohl dort auch schon so Berühmtheiten wie Pablo Picasso, Marc Chagall, Paul Klee und Joan Miró vertreten waren. Das Interesse wurde in den engen Räumen des Ausweichquartiers im alten Hauptpostamt auch am Samstag deutlich. Dank der Organisation von Barbara Bulander, Waltraut Jerger und Sybille Kiemel konnten auch Riedlinger den Tag genießen, der bei strahlendem Wetter noch zu einem Bummel mit Blick auf den Bodensee einlud.