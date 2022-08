Öffentliche Stadtführung des Altertumvereins Riedlingen

Am kommenden Samstag, 3. September, findet in Riedlingen um 10.30 Uhr eine öffentliche Stadtführung des Altertumsvereins statt. Auf einem Spaziergang durch die mittelalterlich geprägte Altstadt erfahren Sie viel über die Geschichte der (Fachwerk-) häuser, der Stadtmauer und Türme, der Plätze und der Menschen. Die Führung dauert circa 90 Minuten, die Mindestteilnehmerzahl liegt bei sieben Personen. Die Teilnahme kostet fünf Euro für Erwachsene. Treffpunkt zu dem Rundgang ist am Kaplaneihaus.