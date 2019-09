Ästhetik des Dekorativen

Der Kunstkreis 84 Riedlingen führt zusammen mit der Volkshochschule Donau-Bussen am Samstag, 26. Oktober, eine Kunstfahrt nach Mannheim zur Ausstellung „Inspiration Matisse“ durch. Darauf vorbereitend, hat die Kunsthistorikerin Barbara Honecker in einem Vortrag in Riedlingen Leben und Werk des Künstlers erläutert.

Drei Aspekte beleuchtet die Ausstellung: Künstler, die Henri Matisse beeinflusst haben – wie Paul Cezanne oder Vincent van Gogh -, die von ihm inspiriert wurden – so André Derain, Georges Braque oder Ernst Ludwig Kirchner – und die er in seiner privaten Malschule unterrichtete, wie Hans Purrmann.

Barbara Honecker bezeichnete den Kurator der Ausstellung Peter Kropmanns als Fachmann und herausragenden Kenner des französischen Fauvismus, dem Matisse zugeordnet wird und der wesentlichen Einfluss auf den deutschen Expressionismus gehabt habe.

Kurz stellte sie den Maler vor, der 1869 in Nordfrankreich geboren wurde und ein sehr ruhiger und zurückhaltender Mann mit Ausdruck von Gediegenheit gewesen sei. Fotos zeigten ihn stets korrekt gekleidet. Eigentlich sollte er die Drogerie der Eltern übernehmen, entschied sich aber für ein Jura-Studium und arbeitete in einer Anwaltskanzlei, nahm jedoch vormittags Zeichen-Unterricht. Als ihn eine Darmoperation ins Bett zwang, erhielt er von der Mutter einen Malkasten, was seine Entscheidung zur Malerei begründete und ihn 1891 zum Studium führte. Der Körper der Frau sei sein Thema gewesen, belegte die Kunsthistorikerin mit Bildern und zeigte seine Anlehnung in der Strichhaftigkeit van Goghs. Es sei eine Zeit des Suchens gewesen, die ihn auch in den Pointillismus führte. Hier besteht das gesamte Bild aus kleinen regelmäßigen Farbtupfern in reinen Farben. Wie sie die Zuhörer aufmerksam machte, ergibt sich der Gesamt-Eindruck des Bildes erst im Auge des Betrachters.

Finanziell ging es ihm und seiner Familie mit drei Kindern – einer unehelichen, jedoch adoptierten Tochter und zwei Söhnen schlecht. Seine Frau Amélie bezeichnete Honecker als sehr feministisch und „viel mutiger als er“. Sie verdiente während dieser Zeit den Lebensunterhalt für die Familie. Dank der bedeutenden und solventen Kunstsammler Gertrude und Leo Stein in den Vereinigten Staaten und Sergei Iwanowitsch Schtschukin in Russland kam Matisse schließlich zu Reichtum. Seine letzten Jahre verbrachte der Künstler, der auch viel reiste, an der Cote d’Azur, während seine Familie in Paris blieb. 1940 ließ sich Amélie von ihm scheiden. Lydia Delectorskaya, Modell und Managerin, blieb bis zu seinem Tod 1954 in Nizza bei ihm.

1905 sei Matisse ein neuer Stil gelungen, so Barbara Honecker: die Dominanz der Farbe und Loslösung vom Gegenstand. Die intensive Farbigkeit führte zur Schmähung der Kritiker, der „wilden Tiere“, woraus der Fauvismus entstand. Die Kunsthistorikerin zeigte in Bildern die Dominanz der Fläche auf und meinte: „Unser Auge ergänzt den Rest“. Für Matisse sei die Leinwand wie ein Teppich gewesen, auf dem alles stimmen müsse. Dazu zitierte sie Pablo Picasso, mit dem Matisse in rivalisierender Freundschaft verbunden gewesen sei. Wenn aus seinen Bildern ein roter Punkt genommen werde, sei dies nicht ausschlaggebend, fehle bei Matisse ein solcher, stürze das Bild zusammen. Sie wies auf die Kantigkeit auf Bildern von Matisse hin, von der sich Ernst Ludwig Kirchner, aber auch August Macke beeinflussen ließen. Die Phase des Kubismus ordnete sie bis 1907/08 ein, auf die eine experimentelle Phase gefolgt sei. Das rote Zimmer sei dazu ein Schlüsselwerk, in dem die absolute Flächigkeit zu Tage trete. Flächenhaftigkeit und schwarze Kanten und Konturen kennzeichneten die Werke. Von Reisen nach Spanien und in arabische Länder brachte er Stoffe und Keramiken mit, die später auf seinen Bildern auftauchten.

Seine Tanzbilder hätten eine ganz andere Formensprache ausgedrückt, verdeutlichte Barbara Honecker und zeigte in der Powerpoint-Präsentation Beispiele. Wie sich der Stil veränderte, unterstrichen seine Rückenakte in Bronzeguss, bei der in der Abfolge der Entstehungszeit die Reduktion auf das Elementare erkennbar ist.

Die Bilder zeugten von einem luxuriösen Interieur seines Umfeldes, waren von Exotik und Orientalik geprägt. Schließlich entstanden seine Scherenschnitte, auch sehr große und machten seine Bestrebungen zur Reduktion deutlich. „Die Ästhetik des Dekorativen war ihm sein Leben lang wichtig“, betonte die Kunsthistorikerin, die als Abschluss-Bild eines der Rosenkranzkapelle in Vence zeigte, 1951 eingeweiht und von dem Künstler als sein Meisterwerk bezeichnet.

Die Kunsthalle Mannheim präsentiert in rund 130 ausgewählten Gemälden, Plastiken und grafischen Arbeiten Henri Matisse als Pionier der Moderne. Etwa 50 Exponate stammen von ihm selber, die restlichen von Künstlern, die er beeinflusste. Darunter sind Werke von August Macke, Gabriele Münter und Max Pechstein. Der lebendige und mitreißende Vortrag habe die Zuhörenden zum Ausstellungsbesuch inspiriert, dankte Barbara Bulander namens des Kunstkreises der Referentin.