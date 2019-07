Ärztehaus-Planungen in Riedlingen weit gediehen

Die planerischen Vorarbeiten für die Sanierung des bisherigen Krankenhausgebäudes zur künftigen Nutzung als Ärztehaus sind weit gediehen. Dies gab Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. „Das Ärztehaus könnte schnell in eine Umsetzungsphase gehen“, so Schafft. Sobald die Planungen fertig sind, sollen diese im Gemeinderat vorgestellt werden.

Die Stadt Riedlingen ist derzeit dabei den Bebauungsplan für das Klinikareal zu erstellen und auch die planerischen Vorarbeiten für ein Ärztehaus zu leisten. Lange Zeit war fraglich, ob dafür ein Neubau erstellt werden soll oder ob das bisherige Krankenhaus saniert und zum Ärztehaus umgewidmet werden soll. Das Pendel hat deutlich ausgeschlagen: pro Krankenhaus-Sanierung.

Die städtebauliche Sicht sei geklärt und auch die Fragestellung, wie man den Altbau nutzbar machen könne, betonte Schafft. Offen ist weiterhin die Frage, ob es auch auf längere Sicht stationäre Betten geben wird. Der Standpunkt des Krankenhausbetreibers, der Sana-Kliniken Landkreist Biberach GmbH: Die Entscheidung darüber, ob langfristig am Standort ein Bettentrakt mit rund 30 Betten betrieben wird, wird erst nach einem zweijährigen Probephase fallen. Diese zweijährige Phase beginnt, wenn die internistische Praxis mit zwei Internisten besetzt ist.

Schafft betonte, dass sich im Laufe des Prozesses über die künftige Gesundheitsversorgung in Riedlingen einige Veränderungen ergeben hätten. Die Betonung von ambulanten Strukturen ziehe sich durch wie ein roter Faden. Geändert hat sich aus seiner Sicht auch die Bereitschaft im Kreistag, für das Projekt in Riedlingen Mittel im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Dies sei in den Haushaltsreden deutlich geworden.

AK Gesundheit einberufen

Gemeinderätin Dorothea Kraus-Kieferle beantragte am Ende der Gemeinderatssitzung noch, dass „aus aktuellem Anlass“ direkt nach der Sommerpause der Arbeitskreis Gesundheit einberufen wird. Dem gehören Mitglieder unterschiedlicher Fraktionen an. „Aktueller Anlass“ sind die Aussagen der Bürgerinitiative zum Erhalt der Riedlinger Klinik, die in einem Pressegespräch Alarm geschlagen haben. Sie befürchten, dass die Klinik-Standort Riedlingen vernachlässigt wird.

Seit 2013 wird in Riedlingen um die künftige medizinische Versorgung am Standort Riedlingen gerungen. Als Grundlage gilt das Runde-Konzept, das ein Ärztehaus, ambulante und stationäre Strukturen sowie medizinnahe Dienstleistungen am Standort vorsieht. Die St. Elisabeth-Stiftung plant zudem den Neubau eines Alten- und Pflegeheims am Klinikareal.