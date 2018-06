Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Reinstetten ist ein Auto, das auf dem Parkplatz bei der Friedhofskapelle in der Laupheimer Straße abgestellt war, angefahren worden. Dies teilt die Polizei mit.

Am Donnerstag gegen 11 Uhr wurden die Beschädigungen an dem BMW festgestellt. Das Auto stand ab Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz. Ein Unbekannter muss dagegengefahren sein, so die Polizei. Dabei wurde ein Schaden von etwa 1500 Euro verursacht.

Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht darum. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.