Die D-Juniorinnen des SV Reinstetten haben den Meistertitel in der Fußball-Kreisstaffel gewonnen. In zwölf Spielen holte der SVR 29 Punkte (72:21 Tore) und hatte am Ende zwei Zähler Vorsprung auf die SGM Schemmerberg. Groß war die Freude bei den Reinstetterinnen als sie den Meisterwimpel aus den Händen von Willi Schaible, der Doris Gerster vertrat, erhielten.