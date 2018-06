Siegfried Wespel leitet den Reinstetter Liederkranz

Einen Tag vor der Generalversammlung im „Hecht“ haben die Wahlen des Vorstands des Reinstetter Gesangvereins Liederkranz stattgefunden, mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender: Siegfried Wespel, Stellvertreter und Schriftführer: Ernst Schädle, Kassierer: Franz Ruf. Als Beisitzer wurden wiedergewählt: Dieter Mayer, Hermann Miller, Rolf Romer und Rainfried Wespel.

Nach dem gemeinsamen Abendessen gab der Schriftführer Ernst Schädle seinen Bericht ab. Bei 31 Proben lag der Besuch bei über 83 Prozent. Bei zehn besonderen Veranstaltungen waren die Männer aktiv. Dabei sang man zweimal in der Kapelle in Wennedach. Der Jahresausflug ging nach Konstanz, dort traf man einen ehemaligen Sänger. An verschiedenen Geburtstagen und an einer goldenen Hochzeit wurden Ständchen gesungen und traditionell sang der Liederkranz am Volkstrauertag in der Kirche St. Urban und am Ehrenmal der Gefallenen und Vermissten aus Reinstetten. Den Jahresabschluss bildete das Singen im Seniorenheim Goldbach in Ochsenhausen.

Kassierer Franz Ruf ließ eine genaue Auflistung über Einnahmen und Ausgaben folgen, musste aber berichten, dass der Kassenstand gegenüber dem letzten Jahr sehr stark abgenommen hat. Die neuen Kassenprüfer Robert Held und Dieter Mayer sprachen dem Kassier ein großes Lob aus für die äußerst korrekte Kassenführung.

Der Chorleiter Franz Härter gab in Gedichtform einige gute Ratschläge an die Sänger ab, über die Probenarbeit und über die gute Kameradschaft: „So wollen wir weitermachen.“ Ortsvorsteher Franz Kiefer dankte am Ende eines sehr aktiven und anstrengenden Jahres dem Gesangverein auch namens der Stadtverwaltung für die Aktivitäten und bestätigte dem kleinen Verein eine gute Qualität bei den Auftritten. Jede Veranstaltung habe einen besonderen eigenen Charakter.

Die Ehrungen für guten Probenbesuch nahmen Siegfried Wespel und Ernst Schädle vor und überreichten Präsente. Franz Härter war logischerweise jedes Mal anwesend, ebenfalls im 2. Bass Hermann Miller. Nur bei einer Singstunde gefehlt haben im 1. Tenor Rudi Ehrhart und Dieter Mayer, im 1. Bass Siegfried Wespel und im 2. Bass Robert Held. An Bärbel Härter wurde ein Blumenstrauß überreicht, als Dankeschön für die viele Zeit, die ihr Mann mit dem Gesangverein verbringt. Mit frei gesungenen Liedern wurde die harmonische Versammlung beendet.