SGM-Heimspiel steigt in Ochsenhausen

Die SGM Reinstetten/Hürbel hat in der Fußball-Kreisliga B II in einem Nachholspiel die SF Schwendi II zu Gast. Die Partie wird am Sonntag, 11. März, um 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ochsenhausen angepfiffen. Schwendi II ist Tabellenachter (18 Punkte) und hat bislang ein Spiel weniger absolviert als die SGM (14 Punkte), die Platz zehn belegt. Rein von der Papierform her gehen die Sportfreunde demnach als Favorit in die Partie. Abzuwarten bleibt allerdings wie beide Teams nach der Winterpause drauf ist. Den bislang letzten Vergleich zwischen beiden Teams gewann die SGM im August vergangenen Jahres mit 1:0.