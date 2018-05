Die Sieger des Schülerwettbewerbs „Junior.ING“ der Ingenieurkammer Baden-Württemberg sind gekürt. Unter 977 Modellen, die von 2500 Schülern aus dem gesamten Bundesland eingereicht wurden, setzten sich zwei Siegergruppen aus Reinstetten und Vaihingen an der Enz durch. Die Gewinner des Landeswettbewerbs unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Susanne Eisenmann wurden am Mittwoch unter den Augen der 1300 Gäste im Europa-Park in Rust ausgezeichnet. In den zwei Alterskategorien (bis Klassenstufe acht und ab Klassenstufe neun) wurden jeweils 15 Preise verliehen, außerdem wurde ein Sonderpreis vergeben.

Am Wettbewerb konnten sich alle Schularten beteiligen. Unter dem Motto „Junior.ING" sollten die Schüler eine Fuß- und Radwegbrücke als Modell bauen, die einen Freiraum von 60 Zentimeter überbrückt und mit einem Kilogramm belastet werden kann. Als Werkstoffe durften lediglich Papier, Folie, Klebstoff und Schnur sowie Stecknadeln verwendet werden. Neben Baden-Württemberg wird der Schülerwettbewerb der Ingenieurkammern von elf weiteren Bundesländern ausgetragen. Die mit Abstand meisten Teilnehmer konnte auch dieses Jahr Baden- Württemberg verzeichnen. Der jährlich stattfindende Wettbewerb soll laut Ingenieurkammer das Interesse am Beruf des Bauingenieurs wecken. Daniel Sander, Hauptgeschäftsführer der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, erklärte: „Der Schülerwettbewerb ist eines unserer erfolgreichsten und wichtigsten Projekte der letzten Jahre. Wir möchten den Schülern vermitteln, wie spannend und interessant der Beruf des Bauingenieurs ist.“

Die Resonanz sei groß: Dieses Jahr hätten sich fast 2500 Schüler beteiligt. „Besonders erfreulich ist auch, dass sich viele Mädchen unter den Teilnehmern befinden. Die Entwicklungen zeigen, dass wir in den männerdominierten Ingenieurstudiengängen zukünftig noch mehr weiblichen Zulauf bekommen. Das ist wichtig, denn in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg fehlen uns weiterhin viele Ingenieurfachkräfte“, betonte Sander.

„Perfekte Verarbeitung“

In der Alterskategorie bis Klassenstufe acht belegten Schüler des Friedrich-Abel-Gymnasiums in Vaihingen an der Enz den ersten Platz. Platz eins bei den älteren Schülern ab Klassenstufe neun belegten die Zehntklässler Achim Bock, Daniel Poduschnick, Selina Schmid und Niklas Stallbaumer von der Gemeinschaftsschule in Reinstetten, die damit ihre Erfolgsgeschichte fortschreibt und an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpft. Die Jury lobte die intelligente Baukonstruktion des Modells. „Die Erbauer haben sich bei der ,bridge over troubled water’ an organischen Formen orientiert, wie sie auch im Bereich der Bionik vorkommen. Der Entwurf besticht durch die sehr fein ausgearbeiteten Details und die perfekte Verarbeitung des Werkstoffs Papier“, lobte Frank Breinlinger das Siegermodell.

In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: „Die die Landschaft prägende Brücke sowie die perfekte Gestaltung haben die Jury überzeugt.“

Die beiden Gewinner sind für den Bundeswettbewerb am 8. Juni im Deutschen Technikmuseum Berlin qualifiziert.