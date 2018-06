Radsportler fiebern der Deutschen Meisterschaft in Reinstetten entgegen

Wieder einmal wird der Kreis Biberach Schauplatz einer großen Radsportveranstaltung sein: Auf einem 19 Kilometer langen Rundkurs um Reinstetten treten die Jungen und Mädchen am Sonntag, 17. Juni, bei den deutschen Meisterschaften der Klassen U 15, U 17 und U 19 gegeneinander an. Rund 550 Fahrer und Fahrerinnen werden in den sechs Kategorien an den Start gehen. Der ausrichtende Verein, der Radsportclub Biberach (RSC), geht mit guten Chancen ins Rennen.

1990 hat der RSC Biberach die deutschen Meisterschaften der Frauen ausgetragen und Biberach war Start- und Zielort der Deutschlandtour. Radsport ist trotz massiver Doping- und damit verbundener Imageprobleme hierzulande populär und nicht zuletzt auch erfolgreich. Rolf Gölz aus Bad Schussenried ist da sicher der größte Name, aber auch die Brüder Rolf und Peter Weggenmanm, Jakob Steigmiller sowie aktuell Laura Süßemilch stehen für herausragende Leistungen.

Radprofi gibt dem Nachwuchs Tipps

Bei den Titelkämpfen mit Start und Ziel in Reinstetten wollen vor allem Moritz Bader (15) und Erik Weggenmann (15), aber auch Matthias Hermann (18) angreifen. „Ich trainiere schon sehr viel in der Vorbereitung auf die Meisterschaft und hoffe, dass ich vorn mitfahren kann“, sagt Matthias Hermann. Für den ehemaligen Radprofi Patrick Gretsch, der ursprünglich aus Erfurt stammt und jetzt in Kreuzlingen in der Schweiz lebt, ist das genau der richtige Ansatz: „Man muss schon in jungen Jahren die richtige Balance zwischen Sport, Schule und anderen Interessen finden.“

Gretsch galt als Zeitfahrspezialist und hat sechsmal den Giro d’Italia gefahren und an der Tour de France teilgenommen, dem großen Ziel eines jeden Radprofis: „Trotzdem hat mir der Giro wegen der höheren sportlichen Ansprüche und dem italienischen Flair besser gefallen.“ Gretsch hat vor zwei Jahren („Genau zum richtigen Zeitpunkt“) den Weg vom Profiradsportler zurück in einen „normalen“ Beruf gefunden. Er arbeitet heute in einer Marketing-Agentur. Gretsch gab den jungen Fahrern mit auf den Weg: „Einfach sein Ding machen.“

Ähnlich sieht das auch Peter Weggenmann. Der heutige Banker wurde 1980 als Halbprofi deutscher Meister im Einzelzeitfahren, jetzt greift sein 15-Jähriger Sohn Erik nach den Sternen: „Ich denke schon, dass ich ihm noch den einen oder anderen Tipp geben kann, umsetzen muss er es aber selbst.“

Wettkampf sollte in Württemberg stattfinden

Die drei jungen Fahrer kommen alle aus der Schule von Trainer Bernhard Lingenhöhle. Er ist seit 1980 Trainer und unterstützt seitdem Frank Reichel, der davor und danach auch für die Talentschulung im Radsportclub Biberach verantwortlich ist. Auf die Initiative von Reichel hin, ist es dem Verein gelungen, die Meisterschaften nach Reinstetten zu holen. „Der Bund Deutscher Radfahrer wollte die Titelkämpfe unbedingt nach Württemberg vergeben und so sind wir zum Zug gekommen“, erinnert sich Reichel an die Gespräche mit dem Verband vor rund einem Jahr.

Dann ging es daran, einen Termin und vor allem einen geeigneten Kurs zu finden. Die Traditionskurse rund um Fischbach kamen aufgrund der enormen Steigungen nicht in Frage. „Schließlich haben wir uns für Reinstetten entschieden: anspruchsvoll, aber nicht zu schwierig“, betont Reichel. Der Rundkurs weist einen Höhenunterschied von 250 Metern aus und sei durchaus selektiv. Beim Termin wollte man nicht mit dem Öchslefest kollidieren, so blieb nur der 17. Juni. „Wenn das Deutschland-Spiel angepfiffen wird, sind wir fertig“, hofft Frank Reichel schon auf mehrere Tausend Zuschauer an der Strecke. „Wunschwetter gibt es keins, auch 30 Grad machen uns nichts aus“, freut sich Matthias Herrmann sehr auf das Rennen vor heimischen Publikum. „Das ist schon was Besonderes.“