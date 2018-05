Die Maibäume in Reinstetten und Wennedach sind in diesem Jahr deutlich kleiner als sonst. Beide Bäume wurden in der Mainacht angesägt und mussten daraufhin gekürzt werden. Die Polizei hat in der Zwischenzeit sechs Tatverdächtige ermittelt.

Seit 46 Jahren stellt die Reservistenkameradschaft in Reinstetten den Maibaum, so etwas wie in der vergangenen Woche haben deren Mitglieder aber noch nie erlebt. Der Stamm des Maibaums war von beiden Seiten angesägt worden. Mit Unterstützung der Feuerwehr und eines Autokrans wurde der Baum dann zunächst abgebaut, oberhalb der beschädigten Stellen abgesägt und wieder aufgestellt. Zweimal Maibaumstellen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden.

"Ich wurde angesägt"

„Für uns war das natürlich viel Arbeit, wir mussten einen Riesenaufwand betreiben“, sagt Thomas Rapp von der Reservistenkameradschaft – ganz abgesehen davon, dass der angesägte Maibaum durchaus eine Gefahr für die Straße und die angrenzenden Wohnhäuser darstellte. Am Montagabend hatte der Maibaum noch eine Länge von 32 Metern, davon fehlen jetzt zwischen viereinhalb und fünf Meter.

Auch der von der Wennedacher Feuerwehr aufgestellte Maibaum ist nun deutlich kürzer, die Dorfgemeinschaft greift dies mit einem Bild auf ihrer Homepage auf und schreibt dazu: „Leider bin ich nicht mehr in voller Größe zu bestaunen. Am 1. Mai morgens gegen halb sechs wurde ich angesägt.“ Bereits in der Ochsenhauser Gemeinderatssitzung vergangene Woche hatte der Reinstetter Ortsvorsteher Franz Kiefer auf die angesägten Bäume verwiesen und gesagt: „Es hätte ein riesiger Schaden entstehen können.“ Und Bürgermeister Andreas Denzel betonte, dass dies kein Jungenstreich, sondern eine Straftat sei, die zum Glück glimpflich geendet habe.

Anzeige droht

Polizeisprecher Wolfgang Jürgens erklärt auf SZ-Nachfrage, dass die Täter in Wennedach von einem Zeugen gestört und beobachtet worden seien. Da der Zeuge sich das Kennzeichen eines Fahrzeugs gemerkt hatte, hat die Polizei mittlerweile sechs Tatverdächtige ermittelt, sechs junge Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Möglicherweise, so Jürgens, sind sie auch für die Tat in Reinstetten verantwortlich.

Sollte sich der Verdacht erhärten, droht ihnen eine Anzeige wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“.

