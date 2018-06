In Reinstetten sprühen die Funken

Seit gut 15 Jahren organisiert die Reinstetter Funkenbude Partys, die in ihren Spitzenzeiten von über 3000 Gästen besucht wurden. Neuerdings setzen die einstigen Funkenbuben auf den schwäbischen Mix Comedy und Rock. Besonders Großes ist an Pfingstsonntag, 19. Mai, in der Gewerbehalle Schafitel geplant, in Medienpartnerschaft mit der Schwäbischen Zeitung Biberach. „Es wird ein Abend der schwäbischen Lebensfreude“, meint Robert Gerner, Chef der Funkenbude, die den großen schwäbischen Kabarett- und Musikabend organisiert. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Einheizen wird zuerst die Ochsenhauser Band „OXablos“ die sich teilweise aus ehemaligen Musikern der Band „Pomm Fritz“ zusammensetz. Darauf folgen die beiden Duette „Snorre & Hoss“ bekannt für deftige Liedtexte sowie, „von dr Alb ra“, das Comedy-Duo „Hillus Herztropfa,“ das kein Auge trocken lässt. Als gewiefte Moderatorin ebenfalls dabei ist Marlies Blume, die den Inbegriff einer schwäbischen Hausfrau verkörpert. Der Höhepunkt und der Abschluss des Programms bildet „Pomm Fritz“ .

Mit den anderen schwäbischen Größen wird die Gruppe Pomm Fritz, so verspricht der Hürbler Joe Fels – Keyboarder, Akkordeonspieler und zuständig für Merchandising sowie die Homepage der Band – am 19. Mai in Reinstetten auch ein Spezial-Programm bieten und die Halle zum Kochen bringen. Mit dabei ist Kabarett, derbe schwäbische Mundart: ein runder schwäbischer Abend mit Tuchfühlung und speziell abgestimmtem Pomm-Fritz-Showblock, der sich sehen lassen kann. Das Aftershowprogramm wird von einem Schwaben-DJ gestaltet. Für alle Gäste, so Budenchef Gerner, stehen Sitzgelegenheiten mit freier Platzwahl zur Verfügung; schwäbische Delikatessen vom „Wuschtsalat über Schmalzbrot bis zur Maultasch‘“, Moscht, Wein, Bier und Cocktails. Es wird, so „Robbi“ Gerner, ein Abend für „jung oder gscheit“, bei dem am Ende die Funken sprühen werden.

Die Reinstetter Funkenbude basiert auf Ehemaligen der Schönstatt-Jugend, die sich 1988 den Namen „Wahre Helden“ gegeben hatte. Sie hatten sich wöchentlich zu Gruppenstunden getroffen. Hier wurde über Gott und die Welt diskutiert, gespielt und gebastelt. Neben ihrer Jugendarbeit wurde alljährlich das Funkenfeuer organisiert. Aus der Hütte am Funkenfeuer zwischen Reinstetten in Eichen entstand über die Jahre eine ansehnliche „Bude“. Heute sind die einstigen Jungs zwischen 27 und 42 Jahre alt, sagt ihr Chef „Robbi“ Gerner. Professionell, verspricht er, wird dieses Mundart-Event vorbereitet. Denn vielseitig sind die Berufe der 16 Männer, die als harter Kern die Fete vorbereiten und die meisten benötigten Gewerke abdecken. Darunter sind Bankfachwirte, Zimmerer, Holztransporteure, ein Bauingenieur, Wirtschaftsinformatiker, Maurermeister und Pfahlproduzent, ein Soziologiestudent, ein Industriemeister und -mechaniker, ein Elektriker, ein Fahrzeugingenieur und ein Religionspädagoge.