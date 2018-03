Elke Dengler folgt auf Erich Wiedemann

Der Reinstetter Harmonika-Spielring hat eine neue Vorsitzende. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Hecht in Reinstetten wurde die bisherige stellvertretende Vorsitzende Elke Dengler an die Vereinsspitze gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Erich Wiedemann an, der sich nach 32 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte.

Erich Wiedemann gab zu Beginn die Mitgliederzahlen bekannt. Aktuell zählt der Verein 34 aktive Musiker und 113 passive Mitglieder. Für die 37 im vergangenen Vereinsjahr abgehaltenen Proben und Sonderproben lag der Besuch des Orchesters bei 82 Prozent, jener des Nachwuchsorchesters für 39 Proben sogar bei 88 Prozent. Der Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte ein reichhaltiges Programm. Neben den jährlichen Veranstaltungen wie dem Herbstkonzert, den Kirchenkonzerten und der Weihnachtsfeier standen noch weitere Auftritte auf dem Programm.

Kassiererin Simone Zürner berichtete, dass der Verein gut gewirtschaftet hat. Der Bericht der Kassenprüfer Regina Laubheimer und Andreas Gerner bescheinigte eine gewissenhafte Kassenführung. Dirigentin Julia Bixenmann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und die gute Probenarbeit im Orchester. Ihr Blick galt aber in der Hauptsache bereits dem aktuellen Jahr, in dem unter anderem eine Konzertreise nach Furth im Wald geplant ist. Jugendleiterin Elke Dengler informierte über die Unternehmungen der Jugend.

Nach einem Grußwort von Ortsvorsteher Franz Kiefer, in dem er sich für das ehrenamtliche Engagement im Verein und vor allem für die Jugendarbeit bedankte, nahm er auch die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erfolgte. Die Wahlen ergaben folgende Ergebnisse: Einstimmig gewählt wurden die Schriftführerin Constanze Bader, die Kassenprüferin Regina Laubheimer, die aktiven Ausschussmitglieder Simona Klawitter und Daniela Benz und die passiven Ausschussmitglieder Ingrid Pfender und Fritz Klawitter. Simone Buck schied nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

An der Vereinsspitze gab es 32 Jahre nach der Vereinsgründung erstmals einen Wechsel. Erich Wiedemann stellte sich nicht mehr zur Wahl und gab den Vorsitz an seine bisherige Stellvertreterin Elke Dengler ab, die einstimmig gewählt wurde. Wahlleiter Kiefer dankte Erich Wiedemann im Namen aller Mitglieder für alles, was er in mehr als 30 Jahren für den Verein geleistet hat. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Heike Schmid gewählt. Im Anschluss bedankte sich der scheidende Vorsitzende für 32 Jahre Vertrauen und Unterstützung von den Dirigenten, dem Vorstand, seinen Spielern und allen Mitgliedern.