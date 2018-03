Ein Tag der Begegnung und des Austauschs

„Heimat – mehr als ein Zuhause?!“ Unter dieses Motto stellt die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds in diesem Jahr die 22 Begegnungstage für Frauen aus Stadt und Land in der Diözese. Für den Katholischen Frauenbund in Reinstetten ist die diesjährige Auflage eine ganz besondere, schließlich richten die Reinstetterinnen die einst unter dem Namen „Landfrauentag“ geläufige Veranstaltungen seit 50 Jahren aus. Zum Jubiläumstag am Mittwoch, 21. Februar, kommt Abt Johannes Schaber vom Benediktinerkloster Ottobeuren.

1968 fand der erste Landfrauentag in Reinstetten statt. Ausrichter damals wie heute: der Zweigverein Reinstetten des Katholischen Frauenbunds. Auch wenn die Veranstaltung im Laufe der Jahre mit einem anderen Namen ein neues Etikett bekommen hat, die Intension ist die gleiche geblieben. Zum einen über aktuelle Themen zu informieren, zum anderen Frauen eine Möglichkeit des Treffens und des Austauschs zu geben. Für Brigitte Hutzmann, seit 40 Jahren Mitglied im Frauenbund und seit fünf Jahren Vorsitzende des Zweigvereins in Reinstetten, steht bei den Veranstaltungen vor allem das Zwischenmenschliche im Vordergrund. „Es herrscht jedes Jahr eine Riesenfreude“, sagt Hutzmann. „Man trifft viele bekannte Gesichter, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Aber an diesem Tag kommen alle zusammen. Das genießen alle.“

„Auszeit vom Alltag“

Die Frauen kommen aus der ganzen Region nach Reinstetten. Eine Mitgliedschaft im Frauenbund und die Konfession spielen an diesem Tag keine Rolle. Brigitte Hutzmann weiß aus den Gesprächen mit Teilnehmern, dass die Begegungstage für viele etwas Besonderes sind. „Eine Frau hat mir erzählt, dass dieser Tag einfach ihr gehört und sie für ein paar Stunden eine Auszeit vom Alltag nehmen kann.“ Früher zogen die Landfrauentage wesentlich mehr Besucherinnen an als heute. Brigitte Hutzmann hofft, dass diese Tradition auch in den kommenden Jahrzehnten in Reinstetten fortgesetzt wird und dass es weiterhin Frauen gibt, die bereit sind, sich zu engagieren

Zunächst einmal steht aber die Jubiläumsveranstaltung kommenden Mittwoch an, bei der die Teilnehmerinnen sich den unterschiedlichen Aspekten von Heimat annähern und erfahren können, dass Heimat mehr als ein Zuhause sein kann.