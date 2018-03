Ein besonderes Jahr für den Musikverein Reinstetten

Der Musikverein Reinstetten hat bei seiner Generalversammlung im Gasthaus Hecht auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurückgeblickt, in dessen Mittelpunk das Kreismusikfest stand. Der Verein zählte Ende 2017 309 aktive und passive Mitglieder sowie zehn Ehrenmitglieder.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Ziesel und der Totenehrung bezeichnete Ziesel im Rückblick das Jahr 2017 als „sehr anstrengend“ und nannte als Grund das Kreismusikfest, das mit viel Hingabe und unzähligen Arbeitsstunden verbunden war. Das Kreismusikfest sei aber „ein herausragender Höhepunkt und ein voller Erfolg“ gewesen. Weiterhin danke er seinen Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung, Dirigent Erwin Kempter für seine „sensationelle Arbeit“, sowie allen Vereinsmitgliedern für die „herausragende Leistung“.

Der Jugendleiterbericht von Teresa Braun gab einen Überblick über die Jugendausbildung. So sind momentan 33 Jugendliche in der Musikausbildung. Sie informierte auch über viele Unternehmungen neben der Ausbildung. Dirigent Erwin Kempter konnte aufgrund des Kreismusikfests auf ein Jahr zurückblicken, bei dem „musikalisch etwas zurückgesteckt werden musste“. Er freue sich somit umso mehr darauf, sich in diesem Jahr wieder auf einen „musikalischen Weg mit dem Ziel Wertungsspiel“ zu begeben. Als musikalische Höhepunkte im Jahr 2017 nannte er eine Musikerhochzeit, das Winzerfest in Dernau und das „hervorragende“ Jahreskonzert 2017, das er bereits zum elften Mal in Reinstetten dirigiert hatte. Dazu kamen noch weitere Umzüge und Prozessionen. In seiner Probenstatistik verzeichnete er für das Flötenregister mit 88 Prozent Anwesenheit den besten Probenbesuch. Der Probenbesuch der gesamten Kapelle lag bei 79 Prozent bei 54 Proben.

Für eine einmalige Fehlprobe konnte Kempter Christa Jörg, Erwin Wild und Werner Weimer gratulieren. Für einen vollzähligen Probenbesuch erhielten Angelika Hampp sowie Robert Jörg ein Präsent. Am Schluss seines Vortrags dankte der Dirigent allen und war „stolz auf die Leistung im vergangenen Jahr“. Kassiererin Angelika Hampp vermeldete in ihrem Bericht für das Jahr 2017 einen positiven Kassenbestand. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr eine gewissenhafte und ordnungsgemäße Kassenführung ohne Beanstandungen.

Ortsvorsteher Franz Kiefer nahm die Entlastungen vor und dankte dem Verein für die aktive Teilnahme am Gemeindeleben. Er leitete auch die anschließenden Wahlen. Hier wurden Alexandra Traub von Felix Härle als Beisitzer, Anna Gerster von Florian Ruf als Trachtenwart und Hans Bezet von Rudolf Vogt als Kassenprüfer abgelöst. In den verbleibenden zur Wahl stehenden Ämtern wurden die Mitglieder wieder bestätigt.