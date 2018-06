Duo peilt Relegationsfinale an

In Runde eins der Bezirksliga-Relegation treffen der SV Erolzheim, Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A I, und der SV Baustetten, der Zweite der Kreisliga A II, aufeinander. Die Partie findet am Dienstag, 12. Juni, in Reinstetten statt (Anstoß: 18 Uhr). Der Sieger spielt danach gegen den SV Alberweiler (Samstag, 16. Juni, Anstoß: 17 oder 18 Uhr) um einen Platz in der Bezirksliga in der Saison 2018/19.

Und Geschichte wiederholt sich doch: Am 7. Juni 2016 standen sich genau die gleichen Mannschaften als die Zweitplatzierten der Kreisliga A I und A II im Relegationsspiel in Bellamont gegenüber. Der SV Baustetten wird sich ungern an die 1:2-Niederlage von damals erinnern und hofft, dass sich die Geschichte an diesem Punkt doch nicht wiederholt.

Souveräner kann der Kreisliga-A-II-Vertreter SV Baustetten kaum in dieses Relegationsspiel gehen. Nach dem 9:1-Erfolg gegen den TSV Ummendorf II und der gleichzeitigen 0:1-Niederlage des Konkurrenten aus Schemmerhofen hatte der SV Baustetten den Relegationsplatz schon am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Am letzten Spieltag konnte Baustetten gegen den Gast aus Burgrieden bereits den Fuß etwas vom Gas nehmen, ohne jedoch mit der zweiten Mannschaft antreten zu müssen. Der Relegationsteilnehmer zeigte im Spiel nach vorn eine gute Leistung und hätte durchaus noch mehr als sechs Tore erzielen können.

Endler hat Respekt vor Erolzheim

Das Spiel in Reinstetten wird aber ein ganz anderes werden. Das weiß auch Spielertrainer Christian Endler. „Bei einem Relegationsspiel ist wie bei einem Pokalspiel alles möglich und man braucht auch ein Quäntchen Glück dazu“, ist die Meinung des SVB-Verantwortlichen. „Wir zollen dem Gegner Respekt, hoffen aber natürlich, in Reinstetten als Sieger vom Platz gehen zu können“, so der Spielertrainer weiter. Baustetten dürfte in Bestbesetzung nach Reinstetten reisen.

Der SV Erolzheim tat sich da schon etwas schwerer. Nach der 1:7-Niederlage am 27. Mai 2018 beim TSV Ummendorf glaubte wohl niemand mehr an den SVE als Relegationsteilnehmer. Dann kam das alles entscheidende Schlüsselspiel: Erolzheim empfing zu Hause den damals schon zweitplatzierten SV Stafflangen und gewann dieses Spiel mit 3:2. Der SVE hatte nach dieser Partie wieder alle Fäden selbst in der Hand. Am letzten Spieltag hieß der Relegationsteilnehmer der Kreisliga A I nach 90 Spielminuten SV Stafflangen. Erolzheim machte aber in der Nachspielzeit noch zwei Tore in Kirchdorf und zog an Stafflangen vorbei. „Ich weiß, dass unsere Leistungen in den letzten drei Spielen nicht unbedingt die allerbesten waren“, gibt SVE-Abteilungsleiter Frank Miller offen zu. „Aber in der Schlussabrechnung haben wir einen Punkt mehr auf dem Konto als die Konkurrenz aus Stafflangen und Mittelbiberach. Deshalb gehen auch die Illertaler stolz in das anstehende Entscheidungsspiel“, so Miller weiter.

Miller: „Baustetten ist Favorit“

„Baustetten ist in der Favoritenrolle und wir sind die Außenseiter“, lautet die Prognose des SVE-Verantwortlichen. „Trotzdem werden wir uns nicht von vornherein geschlagen geben und versuchen, dem SV Baustetten Paroli zu bieten.“ Personell hat der SV Erolzheim große Sorgen. „Wir haben viele Verletzte und angeschlagene Spieler, allen voran unser Spielertrainer Radu Daniel Armencea, der in der abgelaufenen Saison 18 Tore erzielen konnte“, sagt Frank Miller. „Wir wissen nicht, ob er am Dienstag irgendwie auflaufen kann.“

Die Vorzeichen sprechen klar für den Kreisliga-A-II-Vertreter aus Baustetten. Die Mannschaft wirkt gefestigt und wird von den Verantwortlichen Trainern Christian Endler und Josip Roncevic sicherlich gut vorbereitet werden. Aber wie sagt Christian Endler: „Es ist ein Pokalspiel und alles ist möglich.“