Mit der Beförderung zur Gemeinschaftsschule ist es für die derzeitige Grund- und Werkrealschule Ochsenhausen-Reinstetten nicht getan. Das veränderte pädagogische Konzept wird sich vom kommenden Schuljahr 2015/16 an entfalten, was Lehrer und den Schulträger vor neue Herausforderungen stellt. Die Stadt Ochsenhausen wird bereits im laufenden Jahr in die Schule investieren.

„Wir haben im Haushalt 2015 für die Schule in Reinstetten 165 000 Euro eingestellt“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel. Unabhängig von der Entscheidung des Kultusministeriums, die Reinstetter Schule als Gemeinschaftsschule anzuerkennen, hätte die Stadt als Schulträger investiert. „Die Zimmer sind in einem überarbeitungswürdigen Zustand“, so Denzel. Man muss nur durch einige Trakte der Schule gehen, um seine Einschätzung nachzuvollziehen. 1967 wurde die Schule errichtet, 2002 kam ein Anbau hinzu. Im Altbau wurden Fenster ausgetauscht und einzelne Zimmer modernisiert wie die Räume, die im Vorjahr zum MNT-(Materie, Natur, Technik) Fachbereich umgebaut wurden. Doch manches bleibt noch zu tun.

Drei Nachmittage

Auch in den folgenden Jahren sind Investitionen nötig, denn das Gemeinschaftsschulkonzept mit dem stark auf den einzelnen Schüler zugeschnittenen Lernen und den erforderlichen Nischen zum Lernen oder Aufbewahren von Lernmaterial erfordern die Umgestaltung der Klassenzimmer und das Schaffen von zusätzlichem Raum. Eine Gemeinschaftsschule sei auch eine Ganztagsschule, sagen Schulleiter Uwe Stark und Konrektor Ulrich Mebus. Am Montag, Dienstag und Donnerstag wird es Unterricht bis 15.30 Uhr geben, nur an den beiden anderen Werktagen ist schon mittags Schluss. Die Folge: „Die Schüler gehen ohne Hausaufgaben nach Hause.“

Ob die Schule in den kommenden Jahren erweitert werden muss, ist offen. „Das hängt von den Anmeldezahlen ab“, sagt Stark. Derzeit sei man von der fünften bis zur neunten Klasse zweizügig und sollte sich dies nicht ändern, ist eine Erweiterung kein Thema. „Problematisch wird es, wenn wir über Jahre drei Klassen haben, aber das kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen“, so der Leiter der Reinstetter Grund- und Werkrealschule, die derzeit (einschließlich der fünf Grundschulklassen) 320 Schüler hat.

Nicht auszuschließen aber ist, dass der Wandel von der Werkreal- in eine Gemeinschaftsschule mehr Fünftklässler anlockt. „Wir haben jetzt alle Schularten vor Ort, das ist eine Stärkung des Angebots“, sagt Stark. Befürchten die Verantwortlichen und die Stadt nicht, dass die Gemeinschaftsschule, die den regulären Realschulabschluss anbietet und den Weg in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht, der Ochsenhauser Realschule das Wasser abgräbt? Nein, sagt neben Uwe Stark auch Michael Schmid-Sax, bei der Stadt Ochsenhausen zuständig für Kultur, Bildung und Betreuung. „Ich sehe die Gemeinschaftsschule als Erweiterung des Angebots. Die Realschule ist eine gewachsene und starke Einrichtung, sie wird sich behaupten“, so Schmid-Sax. Das sieht auch Bürgermeister Denzel so. „Konkurrenz belebt das Geschäft und die Realschule wird nicht untätig zusehen.“

Gemeinschafts- und Realschule bieten die gleichen Abschlüsse (in Realschulen soll künftig auch der Hauptschulabschluss möglich sein), aber das Konzept hat deutliche Unterschiede – unter anderem bei der Notengebung (Noten gibt es an Gemeinschaftsschulen bis zur Abschlussklasse nicht, stattdessen wird das Niveau der Schüler ausgewiesen), was Profilfächer angeht und bei der Mitsprache der Eltern.

„Ein Riesenarbeitspensum“

Die Veränderungen stellen auch die Lehrer in Reinstetten vor neue Herausforderungen. In der Werkrealschule hat man es während der Bewerbungsphase zur Gemeinschaftsschule in den fünften Klassen bereits teilweise angewendet. „In Deutsch und Mathe arbeiten wir schon nach dem Prinzip. Das ist ein Riesenarbeitspensum für die Lehrer“, sagt Stark.

Weil der Unterricht stärker auf die einzelnen Schüler zugeschnitten ist und auch wegen zusätzlicher Fächer, wird das Kollegium in den nächsten Jahren verstärkt. „Wir werden mehr Stunden zugewiesen bekommen“, sagt Schulleiter Stark, der auch beobachtet, dass ältere Gemeinschaftsschulen derzeit Französischlehrer suchen. Stark wird das nicht erspart bleiben. „Französisch ist in der Werkrealschule nicht üblich“ – in einer Gemeinschaftsschule aber wird das Fach angeboten.

Die künftige Gemeinschaftsschule in Reinstetten bietet am Mittwoch, 25. Februar, 19.30 Uhr, einen Informationsabend an. Die Veranstaltung richtet sich an die breite Öffentlichkeit, aber gezielt an Eltern aus der Umgebung, deren Kinder derzeit die vierte Grundschulklasse besuchen und im Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln. Darüber hinaus veranstaltet die Schule am Samstag, 14. März, von 10 bis 14 Uhr einen Tag der offenen Tür.