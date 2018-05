Auswärtsspiel hinterlässt bleibende Eindrücke

Mit 3:4 hat der SV Reinstetten & Friends das Freundschaftsspiel bei den Ü32-Fußballern des FC Bayern München verloren. Was bleibt sind Eindrücke einer besonderen Partie, denn diese wurde in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen.

Die AH-Fußballer des SV Reinstetten & Friends traten die Reise mit drei Bussen und 170 Personen von Reinstetten aus an. An der Allianz-Arena angekommen wurde die Reisegruppe von Benny Gamm, Seniorenspielleiter des FC Bayern, empfangen. Gamm begleitet die Spieler über den Haupteingang in die Gästekabine, in der noch vor Kurzem Ronaldo mit Real Madrid Einzug hielt. Es war eine beeindruckende Atmosphäre für die SVR-Spieler, eine gewisse Anspannung spürbar.

Peter Schoch und Bernard Stvoric stellten die Mannschaft ein. 18 Spieler gehörten zum Kader und in der zweiten Halbzeit wechselte noch FC-Bayern-Kicker Florian Hartmann, früherer Spieler des SVR, ins Gästeteam. Rund 500 Zuschauer auf dem Unterrang der Arena-Haupttribüne verfolgten die Partie und verbreiteten aus Sicht der SVR-Akteure eine tolle Stimmung.

Gute Raumaufteilung

Die Gäste fanden gut ins Spiel, hatten eine gute Raumaufteilung und ließen den Ball geschickt laufen. Mit dem ersten gefährlichen Angriff ging dann der SVR sogar in Führung. Siegfried Hagel setzte sich auf der linken Außenbahn zur Grundlinie durch, seinen Rückpass verwertete Christian Funk eiskalt 0:1 (15.). Danach wurde der FC Bayern stärker. Vor allem der sehr agile frühere Profi Patrick Würll war nicht in den Griff zu bekommen. Ein Flanke von Würll, die noch leicht abgefälscht war, schlug in der langen Ecke unhaltbar für Torhüter Peter Schoch ein – 1:1 (25.). Nur fünf Minuten später wuchtete erneut Würll einen Eckball per Kopf zur 2:1-Führung in die Maschen und ließ kurz darauf das 3:1 folgen (35.). Für den inzwischen eingewechselten Torhüter Rüdiger Tauras gab es keine Abwehrchance. Bis zur Pause war der FCB spielbestimmend.

In der zweiten Halbzeit gelang es dem SVR & Friends, das Spiel wieder ausgeglichen zu gestalten. Nach einer Ecke von Christian Funk wehrte ein Bayern-Spieler im Strafraum den Ball mit der Hand ab, den fälligen Elfmeter verwandelte Günter Riedmüller zum 3:2. In der 80. Minute kam der FCB dann durch Mittelstürmer Leone zum 4:2. Der SVR gab jedoch nicht auf, Robin Kammerlander schloss schließlich einen Konter zum 4:3-Endstand ab. Insgesamt hatte der SVR & Friends einen sehr beherzten Auftritt gezeigt.