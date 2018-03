Abt Johannes Schaber bringt das Thema Heimat näher

Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds hat kürzlich den 50. Begegnungstag in Reinstetten abgehalten. Er stand unter dem Motto „Heimat – mehr als ein Zuhause?!“.

Bereits im Eröffnungsgottesdienst ging Benediktiner-Abt Johannes Schaber aus Ottobeuren auf das Thema ein. In seiner Predigt interpretierte er den Evangelientext von der „Verklärung Jesu“ auf dem Berg Horeb, in dem der Bau von drei Hütten eine zentrale Rolle einnimmt. Mit anschaulichen Beispielen vertiefte er die Aussage Jesu von der immerwährenden Wanderschaft des Menschen hin zum Paradies. Frauen des Katholischen Frauenbunds Reinstetten hatten zuvor einen entsprechenden Impulstext szenisch vorgetragen.

Danach setzte sich der Begegnungstag im Gemeindesaal Reinstetten fort. Ortspfarrer Thomas Augustin sprach ein Grußwort und überreichte zum 50. „Geburtstag“ des „Landfrauentags“ der Leiterin Brigitte Hutzmann einen Blumenstrauß und ein Geschenk, stellvertretend für alle Frauen des Katholischen Frauenbunds Reinstetten. Im daran anschließenden Vortrag verstand es Abt Johannes Schaber, den wie immer zahlreich erschienenen Besucherinnen das Thema Heimat abwechslungsreich, tiefsinnig und humorvoll mit Gedichten, Liedern und Erinnerungen nahezubringen. Zentrale Fragestellungen waren dabei: Heimat, was bedeutet das für mich? Wo bin ich zu Hause? Wo sind meine Wurzeln? Wohin geht die Reise?

So schlug er einen großen Bogen von früher, als Heimat noch untrennbar mit dem Zuhause bei den Eltern, hierzulande oft auf dem elterlichen Anwesen oder Bauernhof verbunden war, über die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als viele Flüchtlinge eine neue Heimat suchen mussten, bis in die heutige Zeit, in der Heimat unter Umständen von jedem anders definiert wird. Viele junge Menschen lernten und studierten in der ganzen Welt, fänden fernab von zu Hause eine Arbeitsstelle, müssten im Zeichen der Globalisierung bereit sein, sich immer wieder auf ein neues „Zuhause“ einzustellen.

Doch bei all der Suche nach dem irdischen Zuhause dürfe man, wie Schaber im Gottesdienst bereits betont hatte, nicht vergessen, dass nach der Aussage Jesu „im Hause meines Vaters im Himmel viele Wohnungen“ bereitet seien.

Nach der Mittagspause ließ die Vorsitzende der Landfrauenvereinigung des KDFB, Bärbel Kräutle aus Kirchbierlingen, in ihrem Grußwort die 100-jährige Geschichte dieses Verbands in Form einer kurzweiligen Präsentation Revue passieren. Nach einer kurzen Pause stand schließlich der Nachmittagsvortrag an, diesmal zum Thema „Infekte: Harmlose Erkältung oder ernste Grippe?“ Aufgrund der derzeit gehäuft auftretenden Erkältungs- und Grippe-Erkrankungen war der Vortrag von Eva Posselt, Gesundheitsberaterin aus Dietershofen, hochaktuell. Sie erläuterte zunächst die Unterschiede von Bakterien und Viren sowie deren Angriffstaktiken auf die Menschen.

Mit ihren praktischen und für jedermann ausführbaren Tipps zur Vorbeugung von Erkrankungen, aber auch Hinweisen zu lindernden und heilenden Mitteln und Anwendungen, wurde der Nachmittag beendet. So konnten sich an diesem Begegnungstag viele Frauen wiedersehen, austauschen und spirituelle Gedanken zum Thema Heimat und praktische Tipps zum Thema Gesundheit mit nach Hause nehmen.