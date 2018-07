66 Schüler in Reinstetten verabschiedet

Die Abschlussfeier der Klassen 9 und 10 der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten ist unter dem Motto „Gestern, Heute und Morgen“ gestanden. 25 Zehntklässler haben den Werkrealschulabschluss erreicht, 41 Schüler der neunten Klasse wurden mit dem Hauptschulabschluss verabschiedet.

Nach der Begrüßung durch Schülersprecherin Ajsa Havic und der Schülerin Francesa di Marzo berichtete Rektor Uwe Stark vom „Schiff GMS Reinstetten“. Die Schüler der Abschlussklassen sollten heute noch ihre Heuer in Form von Zeugnissen erhalten. Rektor Stark hatte einen Rucksack dabei, in dem typische Inhalte der Schüler zu finden waren, wie Chips, Cola, Baseballkappe, aber auch Wissen in allen Bereichen. Am Ende gratulierte er den Schülern und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Er bedankte sich außerdem bei den engagierten Klassenlehrern Rainer App, Franz Kiefer und Wolfgang Sell.

Bei der Zeugnisübergabe erlangten 41 Schüler den Hauptschulabschluss am Ende der neunten Klasse. Marc Seeberger, Selina Schmid und Anna Zinser erhielten einen Preis für herausragende Leistungen, sieben Schüler bekamen eine Belobigung. Die Hälfte dieser Schüler beginnt eine Ausbildung, die anderen besuchen eine weiterführende Schule.

In der Klasse 10 erreichten 25 Schüler den Werkrealschulabschluss. Klassenlehrer Wolfgang Sell freute sich besonders, da er sechs Preise für herausragende Leistungen an die Schüler Robin Heß, Amelie Hartmann, Pia Klenner, Annabel Locher, Vivien Schüttler und Wiktoria Wojewodzka sowie zwei Belobigungen überreichen durfte. Im Anschluss würdigte der geschäftsführende Schulleiter Frank Eckardt besondere Verdienste in den Fächern Sport und Kunst. Den Sportpreis erhielt Michelle Kloos, den Kunstpreis Sude Koz.

Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es auch einen Fortschrittspreis, der vom ehemaligen Schulleiter der Rottumtalschule, Karl Geßler, ins Leben gerufen wurde und auch von ihm gesponsert wird. Dieser Preis ging an Pia Klenner.

Den Preis der Stadt Ochsenhausen für besonderes soziales Engagement wurde an Florian Rettich vom stellvertretenden Bürgermeister Hans Holland überreicht. Nach der Pause bedankten sich die Schüler bei ihren Lehrkräften mit kleinen Geschenken. Beendet wurde die Feier mit einem Quiz und einer Bilderpräsentation.