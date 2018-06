Tüftler von der Alb gehören zur Innovationselite

Die Firma CSP zählt zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Das Unternehmen von der Alb, das innerbetriebliche Transportsysteme entwickelt, ist im Rahmen des Wettbewerbs Top 100 ausgezeichnet worden. Die beiden Geschäftsführer Edgar Schrade und Harald Späth haben nun in Essen beim deutschen Mittelstands-Summit den Preis aus den Händen des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar entgegengenommen.

„In einem Unternehmensporträt, das im Rahmen des Wettbewerbs (siehe auch Hintergrund) erstellt wurde, wird die besondere Innovationsleistung des Unternehmens dargestellt:

Im Bereich der innerbetrieblichen Transportsysteme ist die CSP Cut Systems Pfronstetten GmbH neun Jahre nach der Firmengründung eine Größe auf dem europäischen Markt. Der kleine Mittelständler entwickelt und fertigt im Kerngeschäft sogenannte Routenzugsysteme für die optimale Andienung von Bauteilen und Baugruppen an die Montage oder an Fertigungslinien. Geschäftsführer Harald Späth ist erster Konstrukteur und „Chef-Innovator“. Seinem Team lässt er viel Freiraum für neue Ideen.

Nicht jedes Unternehmen wirbt damit, wenn es im ländlichen Raum angesiedelt ist. Fachkräfte zu verpflichten ist hier schwerer, und auch die dünne Verkehrsinfrastruktur erschwert häufig die Logistik. Anders dagegen die CSP Cut Systems: Wer die Homepage der Firma anklickt, wird mit einem großen Header begrüßt: „Die Ideenschmiede auf der Schwäbischen Alb.“ Geschäftsführer Harald Späth und seine 41 Mitarbeiter nutzen die Idylle, um sich voll auf die Produktion und das Tüfteln zu konzentrieren. Der Erfolg bleibt nicht aus: Obwohl erst 2005 gegründet, kann CSP erstklassige Referenzen vorweisen – so etwa ZF, VW, Daimler, Tognum oder die Fraunhofer-Gesellschaft.

„Unsere Kunden erwarten von uns Innovationen“, berichtet Harald Späth. Wenn es an die Umsetzung geht, trägt zwar ein Kernteam aus Montageleiter, einem Konstrukteur und ihm die Verantwortung, doch die Ideenfindung fordert der Chef von jedem Mitarbeiter ein: „Ich lasse den Leuten weitestgehend freie Hand, wenn es um Verbesserungen geht.“ Es ist ihm wichtig, dass in der Montagehalle auf der Alb vieles auf Zuruf und direkt an den Maschinen angegangen wird. Wenn es keine schnelle Lösung im Alltag gibt, dann treffen sich Chef und Mittüftler nach Feierabend zu vertiefenden Runden. Auch Synergieeffekte werden hier debattiert, die dank der anderen Geschäftsfelder Metallbearbeitung und Sondermaschinenbau bei CSP gut möglich sind.

Viele Produktanpassungen

So lang die Wege auf der Schwäbischen Alb für Wanderer sein mögen, so kurz sind sie im Innovationsprozess der CSP: Sofort werden Meetings einberufen, wenn Verbesserungsvorschläge anstehen. Denn hauptsächlich entstehen neue Ideen bei Produktanpassungen oder -vereinfachungen, also im Alltag. Nach erster Bewertung der Vorschläge führt der Maschinenbauer eine Innovationsanalyse durch: Produktnachkalkulationen sowie die Kennzahlen Umsatz und Gewinn der bisherigen Variante bilden hier eine Säule, die zweite besteht aus Synergiechancen. Was kommt in Kürze? Eine mobile Pelletpresse, in der zum Beispiel Landwirte Stroh vor Ort für eine Weiterverwertung portionieren können.“

Weitere Informationen zu CSP gibt es unter:

www.csp-laser.de

und zum Preis unter

http://www.top100.de