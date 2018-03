Firmeneinbrecher stehlen Bargeld

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vermutlich zwischen Mitternacht und ein Uhr, sind noch unbekannte Täter über eine mit brachialer Gewalt aufgestemmte Tür in die Werkstatt einer Firma in der Aichstetter Straße in Pfronstetten eingestiegen. Von dort aus gelangten die Kriminellen über zwei weitere aufgebrochene Türen in die Büros des Unternehmens. Bei der Durchsuchung verschiedener Schränke stießen die Einbrecher auf Bargeld in noch unbekannter Höhe, das sie mitgehen ließen. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei mindestens 2000 Euro liegen.