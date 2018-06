Zulassungsstelle lehnt alte Autoschilder ab

Josef Thaler ärgert sich. Als er sein neues Auto mit seinem alten Kennzeichen bei der KfZ-Zulassungsstelle anmelden wollte, wurden seine Nummernschilder in Riedlingen abgelehnt. Der Grund ist, dass seit 1. Januar 2015 sogenannte Klebesiegel verwendet werden müssen. Die alten Keramikplaketten haben ausgedient. Obwohl Thaler seine alten Schilder von den Metalltellern befreit und die Löcher mit Silikon verschlossen hatte, wurden die Kennzeichen nicht zugelassen. „Das ist Abzocke des Steuerzahlers“, sagt Thaler. Neue Schilder kosten knapp 50 Euro.

„Da wiehert doch der Amtsschimmel“, sagt Josef Thaler aus Pflummern. Als seine Ehefrau das alte Auto bei der KfZ-Zulassungsstelle in Riedlingen im Januar abmeldete, erklärte sie, dass sie die alten Nummernschilder für das neue Fahrzeug verwendet werden sollen. Das Kennzeichen wurde für die Familie Thaler reserviert. Die Sachbearbeiterin erklärte damals aber, dass die alten Schilder wegen der aufmontierten Teller nicht mehr verwendet werden können.

Als seine Frau Christina mit dieser Botschaft nach Hause kam, machte Thaler seine Werkzeugkiste auf. Er entfernte die Tellerchen. „Das ist überhaupt kein Problem gewesen“, sagt er. Übrig blieben sechs kleine Löcher, die Thaler mit Silikon bearbeitete. Wenn da die Aufkleber der KfZ-Zulassungsstelle kleben, sehen die Schilder nicht anders aus als neue. So dachte Thaler.

Allerdings wurde er auf der KfZ-Zulassungsstelle in Riedlingen abgewiesen. Die Schilder dürften nicht verwendet werden. Also wandte sich Thaler an die Zulassungsstelle in Biberach. Auch dort bekam er gesagt, dass seine Kennzeichen nicht mehr zulässig seien. Er müsse neue machen lassen. Die Klebesiegel seien wegen der Löcher nicht vor Missbrauch geschützt. Diebe könnten von hinten durch die Silikonschicht stechen und den Kleber ablösen, so die Erklärung.

Er sei vernünftigen Argumenten durchaus zugänglich, sagt Thaler. Allerdings sei das für ihn keine vernünftige Erklärung. Eine Diskussion mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Landratsamt habe zu keiner Lösung geführt. Das Amt beharre darauf, dass er neue Schilder machen lassen müsse, wenn er sein neues Auto anmelden wolle. Thaler sieht das als Erpressung und auch Abzocke des Steuerzahlers. Es geht ihm nicht nur um die 50 Euro, es geht ihm auch ums Prinzip. Weil er sicher nicht der Einzige sei, der ein neues Auto anmelden wolle und alte Schilder habe, sagt er.

Klebesiegel seit diesem Jahr

Es habe eine Veränderung in der Fahrzeugzulassungsverordnung gegeben, erklärt Anita Baier von der Pressestelle im Landratsamt. Seit 1. Januar 2015 müssen Klebesiegel verwendet werden. Das habe damit zu tun, dass das Auto künftig auch übers Internet abgemeldet werden könne. Das nennt sich internetbasierte Außerbetriebsetzung und bedeutet, dass der Fahrzeughalter den Kleber selbst auf dem Nummernschild ablöst.

Darunter erscheint ein Code, der dann zur Abmeldung übers Internet angegeben werden muss. Während Schilder, die keine Metallteller haben, noch einmal verwendet werden können, geht das bei den ganz alten Schildern nicht mehr. Wegen der Löcher in den Schildern könnte das Klebesiegel sich ablösen oder eben Missbrauch betrieben werden, so Baier. Deshalb gibt es vom Bundesverkehrsministerium die Empfehlung, die ganz alten Schilder nicht mehr zuzulassen.

Am vergangenen Freitag musste Thaler sein neues Auto abholen, deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als neue Schilder zu kaufen. Allerdings hatte er dem Landratsamt angekündigt, dass er sie für die Kosten in der Angelegenheit verantwortlich mache.