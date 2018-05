Zehn Mädchen und Jungen feiern in Pflummern Konfirmation

Zehn Jungen und Mädchen haben am vergangenen Sonntag inmitten einer großen Gemeinde in Pflummern das Fest ihrer Konfirmation gefeiert.

Als religionsmündige Gemeindeglieder bekräftigten die Jugendlichen das Ja ihrer Eltern und Paten zu ihrer eigenen Taufe und empfingen, am Altar knieend, Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen Kathrin Claßen an der Orgel und der Gemischte Chor unter Leitung von Rainer Bischel. Aus sechs Orten der weitläufigen Kirchengemeinde kamen die Jungen und Mädchen seit dem vergangenen Sommer zum Konfirmandenunterricht mit Pfarrerin Gudrun Berner im Konrad-Villinger-Gemeindehaus in Pflummern zusammen. Der Abendmahlsgottesdienst mit den Neukonfirmierten fand am Vorabend des Feiertages Christi Himmelfahrt in der Pflummerner Kirche statt.

Konfirmiert wurden: Charlotte Bauschatz, Grüningen; Damian Beetz, Ittenhausen; Roman Hetze, Grüningen; Emma Ilg, Pflummern; Adrian Jung, Langenenslingen; Jacqueline Klippstein, Ittenhausen; Romina Lesner, Andelfingen; Laura Mandel, Andelfingen; Lisa Reusch, Egelfingen, und Nina-Marie Saup, Egelfingen. Foto: Dirk Schwarzer/pr