Mittelalterliches Lagerleben mit Musik und Gauklern

Jeanshose und Sommerkleid mischen sich mit langen Gewändern und Lederwams: Willkommen im Mittelalter, beim Hornsteiner Lagerleben in Orsenhausen! Bei Kaiserwetter hat der Fanfarenzug Freiherr von Hornstein zum 18. Mal aufs Freizeitgelände am großen Weiher geladen, und das mal mittelalterlich, mal modern gewandete Volk strömt in Scharen.

Tarek Ibn Tahir Ibn Avani gibt sich bedrohlich. „Wir haben Rechnungen offen“, knurrt der Söldner. Da liegt Spannung in der Luft – kampfbereit rasseln die Mitglieder der Gruppe Gemini Fratres schon mal mit den Schwertern. Doch da es seit Wochen nicht mehr richtig geregnet hat, macht sich Tarek auch ein bisschen Sorgen um seine Knochen: „Der Boden ist hart, wenn wir fallen.“ Das hält die wilden Söldner jedoch nicht vom Kämpfen ab. Je heißer der Tag, desto hitziger das Temperament. Leicht bezecht streitet sich’s leicht, und das Schwert sitzt locker – zur Freude der vielen Zuschauer am Rand der Kampfarena.

Ruhiger geht es zu im grün-schwarzen Zelt von „Angela, deiner Wegbegleiterin“. Die Wahrsagerin ist zum ersten Mal dabei in Orsenhausen. „Wenn die Kerzen angehen, kommen die Leute“, weissagt sie, legt bedächtig ihre Karten und beteuert: „Das ist keine Show.“ Seit Generationen werde die Kunst des Wahrsagens mittels Karten in ihrer Familie weitergegeben.

Derweil betritt das Spielvolk die Bühne. „Mir machat jetzt erstmal einen Soundcheck“, verkündet ein Mitglied der Mittelalter-Musikgruppe Melicus. Doch schon nach den ersten Tönen applaudieren die Fans am Bühnenrand heftig. Apropos Musik: Das Hornsteiner Lagerleben steht natürlich ganz im Zeichen der Fanfaren und Trommeln, die während des Festgeschehens oft erschallen. Ganze neun Fanfarenzüge präsentieren die Orsenhauser, und die majestätischen Klänge vermitteln den Eindruck, als würde gleich der Kaiser persönlich im Lager vorbeischauen.

Getanzt wird auch. Verschiedene Gruppen zeigen unterschiedlichste Schritte – von den kriegerischen Spießern bis zur Anmut der Melicus-Tanzgruppe, die sich im Stil der Commedia dell’Arte kleidet und bewegt.

Das juckt Mäusefräulein Carlotta nebenan freilich wenig. Der kleine Wagen ihres Besitzers ist umringt von überwiegend kleinen Interessenten, die etwas Geld darauf setzen können, in welches Haus der winzigen Miniaturstadt der Nager wohl einkehren wird. Mäusegaukler Markus verrät unterdessen, dass es in Wirklichkeit nicht der legendäre Siegfried, sondern die mutige Carlotta war, die den Drachen besiegte.

Während sich die Besucher vor der Bühne tummeln – versorgt mit einem Glas Metbier oder einer anderen Erfrischung, dazu Grillfackel, Flammkuchen, Schaschlik oder „Grombiera“ –, wird weiter hinten im Lager der Mittelaltergruppen selbst gekocht. Dünne Rauchwolken steigen vor den Zelten in die Höhe, statt Fernsehberieselung gibt’s entspannte Gespräche. Und auch der Medicus dreht seine Runden durchs Lager. Zur eigenen Sicherheit trägt er eine „Pestmaske“ mit langem Schnabel und wird begleitet von mittelalterlicher „Security“ – nicht, dass ihm jemand noch sein Kässchen raubt.

„Tolle Atmosphäre“

Bei den Ausstellern neu dabei ist Peter Neubrand aus Ulm, der in seinem „Dreamland“ gar wunderbare Roben bereithält. Sein Sortiment reicht vom groben Bauernhemd bis zum zart gewirkten Sonntagskleid für Burgfräulein. „Das ist ein schöner kleiner Markt mit toller Atmosphäre“, sagt er.

Ein Stückchen weiter sitzt Bianca aus der Gruppe Dux Hantari vor ihrem Zelt und geht der Kunst des Brettchenwebens nach. Dabei werden die Fäden durch viele kleine Brettchen mit unterschiedlichen Löchern gezogen, die während des Webens immer wieder gedreht werden. So entstehen schön gemusterte Bänder, die als Taschenriemen oder Schmucksäume an Kleidern dienen.

Langeweile im Mittelalter ist zumindest in Orsenhausen kein Thema. Dafür sorgen Gaukler, Musik, Tanz, Kinderschminken, ein Märchenzelt und Ritterkämpfe für die Kleinen. Wer will, kann sich zudem im Bogenschießen versuchen. Und wenn sich der Tag dem Ende zu neigt, wird nicht die Flimmerkiste angeschaltet. Dann ziehen die Fanfarenzüge im Licht der Fackeln zur Bühne, um ein Open-Air-Konzert à la Mittelalter zu geben, und Feuerkünstler zaubern mit den Flammen wilde Muster in die laue Nachtluft.